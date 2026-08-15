Kāpēc pēc negaisa gaiss šķiet tik svaigs? Zinātnei ir pārsteidzošs skaidrojums
Pēc pamatīga lietus vai negaisa gaiss bieži šķiet pavisam citāds – vēsāks, tīrāks un pat patīkami smaržīgs.
Daudzi šo sajūtu pazīst, bet ne visi zina, ka tam ir vairāki pavisam konkrēti zinātniski iemesli.
To “lietus smaržu” sauc par petrikoru
Tā īpašā smarža, kas jūtama pēc lietus, nav vienkārši “tīrs gaiss”. To dēvē par petrikoru.
Kad lietus lāses nokrīt uz sausas augsnes, tās gaisā izdala dažādas vielas, tostarp savienojumus, ko augi un augsnes mikroorganismi uzkrājuši sausākā laikā.
Viens no nozīmīgākajiem ir geosmīns – viela, ko rada augsnē dzīvojoši mikroorganismi.
Tieši geosmīns cilvēkiem piešķir raksturīgo zemes un mitras augsnes aromātu.
Kāpēc gaiss pēc negaisa šķiet tīrāks?
Lietus pilieni, krītot cauri atmosfērai, var palīdzēt no gaisa nosēdināt daļu putekļu, ziedputekšņu un citu sīku daļiņu.
Tāpēc pēc lietus gaiss dažkārt patiešām var šķist svaigāks un vieglāk elpojams. Tomēr tas nenozīmē, ka lietus būtu “izmazgājis” visu gaisu – efekts lielākoties ir īslaicīgs.
Bet kā ar ozona smaržu?
Pēc negaisa dažkārt var sajust arī asāku, nedaudz metālisku vai “elektrisku” aromātu. Tas var būt saistīts ar ozonu.
Spēcīgu negaisu laikā zibens izlādes spēj izraisīt ķīmiskas reakcijas atmosfērā, kuru rezultātā veidojas ozons. Tā koncentrācija pie zemes parasti nav pietiekama, lai pēc katra negaisa to noteikti varētu sajust, taču specifiskos apstākļos tā raksturīgā smarža var būt pamanāma.
Kāpēc pēc negaisa kļūst vēsāks?
Te iemesls ir vēl vienkāršāks. Lietusgāzes un aukstāks gaiss, kas saistīts ar negaisa mākoņiem, var strauji pazemināt temperatūru pie zemes. Turklāt ūdens iztvaikošana patērē siltumu, tādēļ pēc pamatīga lietus nereti rodas patīkams vēsums.
Tieši kontrasts starp karstu, tveicīgu dienu un vēso gaisu pēc negaisa arī rada sajūtu, ka “beidzot var normāli elpot”.
Un kāpēc pēc negaisa dažiem cilvēkiem šķiet, ka paliek labāks garastāvoklis? Tam nav viena vienīga iemesla.
Vēsāks gaiss, mazāks karstums un svaigāka smarža var radīt patīkamu subjektīvu sajūtu. Pēc ilgstoši tveicīga laika cilvēkam vienkārši var būt vieglāk justies komfortabli.
Turklāt negaisa laikā mainās arī apkārtējās vides skaņa un gaisma – pēc intensīva lietus pēkšņais klusums un vēsums var radīt izteiktu “atsvaidzinājuma” sajūtu.
Tātad nākamreiz, kad pēc negaisa iziesi ārā un nodomāsi, ka “beidzot gaiss ir svaigs”, sajūta nav tikai iedomāta – lietum, augsnei, atmosfērai un temperatūras izmaiņām patiešām ir sava loma.