Ar jau 13. sezonu atgriežas televīzijas šovs "Lauku sēta"
Sākot no 4. septembra piektdienās kanālā "TV6" būs skatāms realitātes šovs, kam vienaldzīgo nav. Jā, tā ir “Lauku sēta”, kas šoruden atgriežas ar līdz šim neparedzamāko un spriedzes pilnāko trīspadsmito sezonu.
Tajā vella ducis čaklu un sāncensības gara pilnu dalībnieku mērosies spēkiem par “Lauku sētas” čempiona titulu un šova lielo balvu – 10 000 eiro no “Banknote”.
“Kā mēdz uzskatīt, skaitlis trīspadsmit nav īpaši veiksmīgs. Sezonas laikā dalībniekus ne reizi vien pievils tuvākie sabiedrotie, izjuks rūpīgi kaltie plāni un uzvara izslīdēs no rokām pašā pēdējā brīdī. Mēdz teikt, ka trauki plīst uz laimi, bet ne “Lauku sētā”. Te katrs sasistais šķīvis nozīmē, ka kādam cīņa par galveno balvu ir galā,” intrigu bur šova veidotāji.
Paralēli smagiem un atbildīgiem darbiem “Lauku sētas” dalībnieki dažādās sacensībās cīnīsies par vella iespēju ripām. Tajās var slēpties gan vērtīgas priekšrocības, gan arī kas pavisam bezjēdzīgs. Tāpēc katrā reizē būs jāizšķiras, vai atdot visus spēkus cīņai par uzvaru vai tomēr ļaut kādam citam tikt pie ripas un cerēt, ka veiksme šoreiz nebūs viņa pusē.
“Ja domājāt, ka pēc divpadsmit sezonām “Lauku sēta” vairs nevar pārsteigt, tad kļūdāties. Šī “Lauku sētas” trīspadsmitā jeb vella duča sezona pārbaudīja ne tikai dalībnieku spēku, bet arī raksturu, pacietību un cilvēcību. Būs negaidīti pavērsieni, smags darbs un fināls, par kuru vēl ilgi runās,” par pārsteigumiem bagāto sezonu teic šova vadītājs Jānis Rāzna.
Kā jaunums šis sezonas “Lauku sētā” būs tas, ka reizi no reizes dažādus nedarbus pastrādās velniņi. Un ar laiku kļūs arvien grūtāk saprast, kurš sētā savārījis lielākas ziepes – velniņi vai paši dalībnieki. Tas pamatīgi sašūpos savstarpējās attiecības un netrūks ne asaru, ne aizvainojuma, ne skaļu strīdu.
Skaties šovu “Lauku sēta” no 4. septembra pulksten 22 kanālā "TV6".