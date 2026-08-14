Pasaulē nāvējošākais dzīvnieks gadā nogalina vairāk nekā 700 000 cilvēku
Lauvas, tīģeri un lāči var šķist biedējoši, taču dabā ir kāds daudz mazāks radījums, kas cilvēkiem ir krietni bīstamāks. Odi ik gadu visā pasaulē izraisa vairāk nekā 700 000 cilvēku nāvi, tāpēc ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) tos dēvē par pasaulē nāvējošākajiem dzīvniekiem.
Un pats nepatīkamākais – lai ar tiem sastaptos, nav jādodas džungļos. Odi var būt tepat aiz durvīm.
Lai gan pieaugušais ods dzīvo vien dažas nedēļas, ar to pietiek, lai pārnēsātu vairākas bīstamas infekcijas.
Malārija nogalina visvairāk
Bīstamākā no odu pārnēsātajām slimībām ir malārija – parazitāra infekcija, kas ik gadu nogalina vairāk nekā 600 000 cilvēku. Visvairāk cieš mazi bērni Subsahāras Āfrikā.
Odi pārnēsā arī tropu drudzi jeb denges drudzi. Ar to ik gadu inficējas aptuveni 400 miljoni cilvēku, bet aptuveni 21 000 no slimības mirst. Smagos gadījumos infekcija var izraisīt asiņošanu, orgānu bojājumus un bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.
Arī ASV šī problēma kļūst arvien nopietnāka. 2024. gadā reģistrēto tropu drudža gadījumu skaits bija par 359% lielāks nekā vidēji 2010.–2023. gadā.
Ne tikai malārija un tropu drudzis
Odi pārnēsā arī Rietumnīlas vīrusu, dzelteno drudzi un Japānas encefalītu.
Piemēram, Pasaules Veselības organizācija lēš, ka dzeltenais drudzis var izraisīt līdz 82 000 nāves gadījumu gadā. Savukārt Japānas encefalīts ir viens no galvenajiem vīrusu encefalīta izraisītājiem Āzijā.
Tomēr panikai nav pamata – pasaulē sastopamas vairāk nekā 3700 odu sugas, un tikai neliela daļa no tām pārnēsā cilvēkiem bīstamus slimību izraisītājus.
Lielākā daļa odu vienkārši kaitina ar savu sīcoņu un pēc koduma atstāj niezošu, sarkanu pumpu. Taču tieši šis mazais kukainis kopumā izrādās daudz bīstamāks par lielajiem plēsējiem, no kuriem cilvēki parasti baidās visvairāk.