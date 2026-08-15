Poļu kino leģendas - Barbara Briļska, Izabella Skorupko un Eva Šikuļska (apakšējā no labās).
Kino
Šodien 06:21
No slavas virsotnēm līdz personīgām traģēdijām: kā šodien dzīvo poļu kino leģendas, kuras padomju laikā uzskatīja par seksa simboliem
70. gados uz žurnāla "Padomju ekrāns" vāka nonāca Barbara Briļska, bet žurnāla iekšpusē lasītājus gaidīja atvērums ar Beātu Tiškeviču un Evu Šikuļsku. Tolaik poļu aktrises dēvēja par skaistākajām dāmām pasaulē. Kā viņas dzīvo un izskatās tagad?
14. augustā Beāta Tiškeviča svinēja 88. dzimšanas dienu, taču maz ticams, ka uz šiem svētkiem ieradīsies prese: aktrise jau sen ir atteikusies no publiskās dzīves un sazinās tikai ar saviem tuvākajiem radiniekiem.
Pēdējā filma ar zvaigznes piedalīšanos uz ekrāniem iznāca 2017. gadā - sirds veselības problēmas lika māksliniecei atteikties no savas iemīļotās profesijas. Tomēr tas netraucē atcerēties aktrises spožos gadus - laiku, kad viņā bija iemīlējušies miljoniem skatītāju, kā arī viņas ne mazāk slavenās tautietes.