Eirovīzija vēl nav sākusies, bet Burgasā par viesnīcu jau prasa tūkstošus
Eirovīzija Burgasā vēl ir gandrīz gada attālumā, taču naktsmītņu cenas jau likušas internetam pasmieties. Pēc paziņojuma, ka Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta 2027. gada maijā uzņems konkursu, dažu viesnīcu un apartamentu cenas uzšāvušās līdz pat vairāk nekā 4000 eiro par nakti.
Un, ja jau šķiet, ka 4000 eiro par vienu nakti ir pietiekami iespaidīgi, ir arī vēl labāki piedāvājumi.
Saskaņā ar informāciju no rezervēšanas platformām aptuveni 99% naktsmītņu Eirovīzijas norises laikā – no 11. līdz 15. maijam – jau ir rezervētas vai vairs nav pieejamas.
Trīs naktis par 12 000 eiro
Starp dārgākajiem piedāvājumiem bija aptuveni 70 kvadrātmetrus plaši luksusa apartamenti, kuros trīs naktis diviem pieaugušajiem maksā 12 322 eiro, ieskaitot nodokļus un nodevas.
Tātad vairāk nekā 4100 eiro par nakti. Par tādu summu naktsmītnei laikam vajadzētu arī piedāvāt teleportu, kas aizved uz Eirovīziju.
Cits piedāvājums par trim naktīm maksāja 4290 eiro jeb aptuveni 1430 eiro par nakti. Vēl kādā vietā trīs naktis maksāja 2780 eiro.
Pat “izdevīgākie” varianti Eirovīzijas datumos vairs neizskatās gluži draudzīgi maciņam – aptuveni 1950 eiro par trim naktīm jeb ap 650 eiro par nakti.
Arī Sarafovā, netālu no Burgasas, naktsmītņu cenas sasniegušas 1300–1500 eiro par nakti.
Ja 4000 eiro par nakti tomēr šķiet mazliet par sālītu, lētākus variantus vēl iespējams meklēt Pomorijā, Černomorecā un Sozopolē. Tur atsevišķas naktsmītnes atrodamas par aptuveni 300 eiro, lai gan arī šajās vietās cenas dažos piedāvājumos sasniedz 1000–4000 eiro.
Eirovīzija vēl tikai būs, bet cenas jau dzied
Cenu lēciens parādījies teju uzreiz pēc paziņojuma par Burgasas izvēli. Pilsētā sagaida tūkstošiem Eirovīzijas fanu, žurnālistu, mākslinieku, delegāciju pārstāvju un tūristu, tāpēc naktsmītņu īpašnieki acīmredzot nolēmuši neatpalikt no konkursa ambīcijām.
Sociālajos tīklos par cenām jau tiek ironizēts, un kāds komentētājs to raksturojis pavisam skarbi: “Nu, ir skaidrs, ka mēs sevi parādīsim... Tā būs liela kauna lieta.”
No vienas puses, Eirovīzija Burgasai var kļūt par pamatīgu ekonomisko ieguvumu – vairāk klientu restorāniem, veikaliem, transporta uzņēmumiem un viesnīcām.
No otras puses – ja par trim naktīm jāšķiras no vairāk nekā 12 000 eiro, iespējams, lētāk būs konkursu skatīties televizorā un par ietaupīto naudu aizlidot uz kādu citu valsti.
Eirovīzijas pusfināli un fināls Burgasā paredzēti 2027. gada maijā. Līdz tam vēl ir laiks – gan sakrāt naudu, gan cerēt, ka šīs cenas tomēr nedaudz atgriezīsies uz Zemes.