Nikola Kidmena atklāj triku, kā izbaudīt dzīvi bez slavenības statusa: “Uzvelku parūku un dejoju”
Holivudas zvaigzne Nikola Kidmena atklājusi kādu neparastu triku, kas ļauj viņai uz brīdi aizmirst par slavenības dzīvi un vienkārši izbaudīt vakaru. Lai varētu netraucēti dejot un izklaidēties, aktrise reizēm pat izmanto parūku.
59 gadus vecā Kidmena intervijā britu izdevumam Vogue stāstījusi par vasaru Eiropā, kurā viņa daudz ceļojusi un pavadījusi laiku Londonā, Ibizā un Portofino. Aktrise atklājusi, ka viņai izdevies diezgan nemanāmi pārvietoties pa šīm vietām.
“Es protu nemanāmi iekļūt un izkļūt no visām vietām,” viņa sacījusi, atklājot, ka vairāk nekā 20 gadus klusi uztur dzīvokli Londonā.
Taču visinteresantākā izrādījusies Kidmenas atpūtas “recepte” Ibizā. Viņas vakars varot sākties ar mierīgām vakariņām, bet vēlāk pāraugt naktskluba apmeklējumā vai reivā.
“Es vai nu spēlēju Scrabble, vai arī dodos izklaidēties. Tas ir tik vienkārši,” ar smiekliem stāstījusi aktrise.
Viņas ideālais vakars izskatās aptuveni šādi: vakariņas ap pulksten 22.30, bet ap vieniem naktī – klubs.
Un, lai neviens viņu neatpazītu, Kidmena izmanto pavisam vienkāršu triku.
“Uzlieku brilles. Dažreiz uzvelku parūku, lai paslēptos – tādu mazu, tumšu parūku. Tad es varu vienkārši dejot,” viņa atklājusi.
Aktrise atzinusi, ka viņai ir svarīgi būt kopā ar cilvēkiem, jo tieši šādā atmosfērā viņa jūtas labi.
“Kamēr esmu cilvēku ieskauta – es to izbaudu –, viss ir kārtībā. Man tas ir vajadzīgs,” sacījusi Kidmena.
Izrādās, šī nav pirmā reize, kad aktrise atklāti stāsta par savu aizraušanos ar reiviem. Jau 2024. gadā intervijā PEOPLE viņa atzina, ka parasti nav tipiska naktsklubu apmeklētāja, tomēr reizēm labprāt dodas uz reivu.
“Es neesmu ekstraverta un neesmu cilvēks, kurš ienāk telpā un saka: ‘Šī ir mana telpa.’ Taču man patīk dejot, un es eju uz reivu, jo vienkārši gribu kopā ar cilvēku grupu palaist vaļā un dejot,” toreiz stāstīja Kidmena.
Šovasar viņa Eiropā piedzīvojusi arī citus spontānus mirkļus. Portofino aktrise, pašai nezinot, kā tas noticis, pievienojusies grupai un spēlējusi tamburīnu. Savukārt jūlijā viņa apmeklēja Vimbldonas tenisa turnīra vīriešu finālu Londonā.
Kidmena šobrīd turpina aktīvi strādāt kino un televīzijā. Viņas jaunākais lielais projekts ir filma Practical Magic 2, kurā viņa atkal būs redzama kopā ar Sandru Buloku. Tā ir 1998. gada filmas Practical Magic turpinājums.
Tādējādi Kidmenas “recepte” dzīvei ārpus Holivudas spožuma izrādās pavisam vienkārša – brīžiem nolikt malā slavenības statusu, uzlikt tumšu parūku, paņemt līdzi draugus un ļauties dejām līdz vēlai naktij.