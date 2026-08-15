No Elvisa sviestmaizes līdz Einšteina pastai: slavenību iecienītākie ēdieni
Foto: jauns.lv kolāža
Slavenības

No Elvisa sviestmaizes līdz Einšteina pastai: slavenību iecienītākie ēdieni

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Slavenību dzīve bieži vien šķiet tālu no ikdienas – luksusa viesnīcas, privātas lidmašīnas un restorāni, kuros vakariņas maksā simtiem eiro. Taču arī pasaules slavenākajiem cilvēkiem ir savi iecienītie ēdieni, un dažkārt viņu izvēles ir pārsteidzoši vienkāršas.

No Elvisa sviestmaizes līdz Einšteina pastai: slav...

Citi iecienījuši ēdienus, kas saistīti ar bērnību un ģimeni, bet citiem bijuši pavisam savādi ēšanas paradumi. Lūk, daži interesantākie piemēri.
 

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