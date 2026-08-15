Slavenības
Šodien 07:04
No Elvisa sviestmaizes līdz Einšteina pastai: slavenību iecienītākie ēdieni
Slavenību dzīve bieži vien šķiet tālu no ikdienas – luksusa viesnīcas, privātas lidmašīnas un restorāni, kuros vakariņas maksā simtiem eiro. Taču arī pasaules slavenākajiem cilvēkiem ir savi iecienītie ēdieni, un dažkārt viņu izvēles ir pārsteidzoši vienkāršas.
Citi iecienījuši ēdienus, kas saistīti ar bērnību un ģimeni, bet citiem bijuši pavisam savādi ēšanas paradumi. Lūk, daži interesantākie piemēri.