“Vai es to jau kaut kur neesmu redzējis?” Kārlis Auzāns par savu radošo filtru
Komponists, multiinstrumentālists un Melo-M dibinātājs Kārlis Auzāns atzīst – viņu visvairāk aizrauj tas, ko vēl nav iespējams atrast un atkārtot. Radošums viņam nozīmē nepārtrauktu kustību, meklēšanu un atklāšanas prieku.
Mans šīs vasaras nozīmīgākais radošais notikums ir Melo-M mega orķestra koncerts, kad uz vienas skatuves muzicē 130 čellistu no visas Latvijas. Tas ir kaut kas unikāls, ar pilnīgi citādu skanējumu, kāds nekur citur nav dzirdams. Tas atspoguļo to, uz ko pēdējā laikā jo īpaši tiecos, – uz neparastām un unikālām lietām. Uz to, ko nav iespējams atrast internetā un ko vari izdomāt tikai tu pats. Savā ziņā šie jaunā meklējumi man ir kā sports, kā izaicinājums. Esmu pats sev uzlicis filtru – vai nav tā, ka es šo kaut kur jau esmu redzējis un dzirdējis? Vai tas ir tas pats, kas jau kaut kur eksistē? Tas pat mazliet ir kā azarts un motivē domāt radoši. Šī pirmatklājēja sajūta man ļoti patīk un, ja izdodas, sniedz gandarījumu.
Jaunā un neparastā meklējumos noder tas, ka ļoti daudz interesējos par mūziku un visu, kas saistīts ar manu profesiju. Kad esmu ievācis gana daudz informācijas, var teikt, ka meditēju par šo tēmu. Vispār tā ir ļoti interesanta sajūta. Runājot līdzībās, gaidu zivi, kas piepeldēs pie manis, un es to noķeršu. Zivs – tā ir ideja. Un tad vai nu to ieraugu idejiskā vīzijā, vai arī ne. Kamēr to neieraugu, pat nesāku par to domāt kā kaut ko reālu. Jābūt dzirkstelei, kas uzšķiļas un mani aizrauj.
Gandarījumu un iedvesmu sniedz arī praktiskas lietas dzīvē. Piemēram, man ļoti patīk ceļot. Tas ir diezgan liels iedvesmas avots – redzēt dažādas kultūras un to, kā cilvēki tur gūst savu dzīves prieku, kā formulē savu dzīves piepildījumu. Jo, dzīvojot Latvijā, mēs esam kaut kādā savā frekvencē, bet pasaulē ir daudz dažādu tautu, reliģiju un izpratne, kas krasi atšķiras no mūsējās. Es kā latvietis no katras kultūras varu kaut ko mācīties. Un, protams, ģimene. Tas ir kodols, misija, cilvēki, par kuriem esmu atbildīgs. Tās ir arī cilvēciskās emocijas un mīlestība, kas varbūt pat neapzinātā veidā iedvesmo kustēties un darīt.
Mani iedvesmo arī cilvēki un komunikācija ar viņiem. Patīk, ja pie manis atnāk un saka: “Kārli, man no tevis kaut ko vajag!” Tas uzreiz ir kā motivators, ka mana pieredze un varēšana kādam var būt noderīga. Citreiz ir tā, ka atnāk režisors un saka – viņš gribētu savā filmā mūziku, bet nevar pateikt, kādu tieši. Tad seko interesantais – saruna ar šo cilvēku, viņa izzināšana. Tu skaties un iepazīsti cita cilvēka pieredzi un veidu, kā viņš izjūt pasauli. Neviens cilvēks to nedara vienādi, katram skatījums uz pasauli ir individuāls. Un ir arī otrādi – tu vari būt tas, kurš kādam caur sevi un savu pieredzi iedod jaunu skatījumu uz lietām. Būtībā cilvēks savā informācijas uztverē nevienu brīdi neapstājas, jo mainās informācija, maināmies mēs paši – gan fiziski, gan emocionāli. Tā ir dzīve. Patiesa dzīve ir kustīga. Kustība ir dzīvība. Būt kustībā domās, ķermenī un idejās – tas ir ļoti svarīgi!