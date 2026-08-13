Trakā pasaule
Šodien 15:13
No “gaidi zaļo!” līdz “vienkārši ej”: kā dažādās pasaules malās cilvēki šķērso ielu
Tas, kas Latvijā šķiet pašsaprotams – nostāties pie luksofora un gaidīt zaļo gaismu –, citviet pasaulē var izskatīties pavisam citādi. Vienā valstī cilvēki mierīgi stāvēs pie tukšas ielas, kamēr iedegsies zaļais, citā gājējs vispirms mēģinās “sarunāties” ar motorolleru straumi ar skatienu un rokas žestu.
Protams, ceļu satiksmes noteikumi katrā valstī ir savi, un tas, ka kāda uzvedība ir izplatīta, nenozīmē, ka tā ir likumīga vai droša. Taču ielu šķērsošana labi parāda arī vietējo satiksmes kultūru – cik liela nozīme tiek piešķirta noteikumiem, cik daudz paļaujas uz savstarpēju saprašanos un cik ļoti gājējam jāpielāgojas apkārt notiekošajam.