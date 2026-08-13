VIDEO: šova "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre atminas negaidīto tikšanos ar bioloģisko tēvu
Šova "Ģimene burkā" dalībniece Estere Bindre savu bioloģisko tēvu satika nejauši, taču toreiz nav spējusi pateikt neko vairāk kā "čau"!
Raidījumā "Burku studijā" attiecību treneris Kristaps Ozoliņš kopā ar viesiem meklē atbildes, kā tēva neesamība ietekmē bērna personību, pašvērtību un spēju veidot attiecības. Kā raidījumā stāsta Estere Bindre, viņai bijis vien 11 vai 12 gadu, tāpēc negaidītā sastapšanās ar tēvu radījusi vairāk jautājumu nekā atbilžu. Lai arī viņa cilvēku pazinusi kā savu bioloģisko tēvu, sastapšanās brīdī vārdu gluži vienkārši pietrūcis. “Es viņam pat neko neuzdevu. Varbūt labākais, ko es viņam pateicu, bija varbūt “čau”, un viss,” atminas Estere.
Viņa atzīst, ka tajā vecumā īsti nav zinājusi, ko tēvam jautāt vai kā vispār ar viņu sarunāties. Tikšanās bijusi spontāna un neplānota, tāpēc pēc tās viņas dzīvē nekas būtiski nav mainījies.
Sarunā eksperts skaidro, ka šādai pieredzei būtiska nozīme ir bērna vecumam un emocionālajam briedumam. 11 vai 12 gadu vecumā bērnam vēl var būt grūti formulēt jautājumus, uz kuriem viņš gadiem ilgi meklējis atbildes, turklāt fantāzijas un realitātes pasaule joprojām ir cieši saistītas.