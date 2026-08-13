Darina Jotova ar dziesmu "Bangaranga" uzvarēja šī gada Eirovīzijas finālā un nopelnīja iespēju Bulgārijai nākamgad rīkot šo dziesmu konkursu.
Mūzika
Šodien 13:59
Noskaidrots, kurā pilsētā nākamgad norisināsies Eirovīzija
Nākamgad Eirovīzijas dziesmu konkurss skatītājus un mūziķus pulcēs Bulgārijas pilsētā Burgasā, ceturtdien paziņojuši konkursa rīkotāji.
Konkursa fināls Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā gaidāms 15. maijā, bet pusfināli notiks attiecīgi 11. un 13. maijā.
Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu "Bangaranga" uzvarēja Eirovīzijas finālā, kas šogad notika Vīnē.
"Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU) un Bulgārijas Nacionālā televīzija (BNT) ar prieku paziņo, ka Burgasa ir izraudzīta tam, lai 2027. gada maijā rīkotu 71. Eirovīzijas dziesmu konkursu," teikts paziņojumā medijiem.
Uz konkursa rīkošanas godu pretendēja arī galvaspilsēta Sofija, tomēr pēc rūpīga izvērtējuma, "kas aptvēra visas EBU prasības", izraudzīta tika Burgasa, preses konferencē sacīja BNT ģenerāldirektore Milena Milotinova.