Pat pēc astoņām “Emmy” nominācijām dizaineri viņai ne vienmēr dod kleitas, atzīst aktrise Kerija Rasela
Aktrise Kerija Rasela, kura jau vairākus gadu desmitus darbojas kino un televīzijā, atzinusi, ka pati sevi neuzskata par īpaši slavenu. Pat dodoties uz prestižām balvu ceremonijām, viņai ne vienmēr izdodas saņemt dizaineru tērpus, tāpēc dažkārt kleitu nākas iegādāties pašai.
Intervijā žurnālam "Variety", kurā Rasela piedalījās kopā ar savu dzīvesbiedru un aktieri Metjū Rīsu, seriāla "The Diplomat" zvaigzne pastāstīja, ka viņu ikdiena esot daudz parastāka, nekā cilvēki varētu iedomāties.
“Lielākā daļa mūsu draugu nav aktieri, un mēs neesam tik slaveni,” sacīja Rasela. Viņa piebilda, ka viņu apkaimē dzīvojot arī patiešām ļoti slaveni cilvēki, kuru ikdiena esot pavisam citāda un, pēc aktrises domām, arī daudz sarežģītāka.
49 gadus vecā aktrise atzina, ka pašreizējais slavas līmenis viņai pat ļoti patīk. “Man patīk mūsu dzīves līmenis. Man patīk, ka man ir darbs. Man patīk, ka reizēm varu tikt restorānā, kur citādi netiktu,” viņa jokoja.
Tomēr Rasela atklāja arī kādu Holivudas aizkulišu detaļu – ne visi pazīstamie aktieri automātiski saņem slavenu modes namu tērpus sarkanā paklāja pasākumiem.
“Dažreiz es nevaru dabūt kleitu, jo neesmu, nu, kāds ļoti slavens cilvēks,” sacīja aktrise, atklājot, ka šādās reizēs tērpu iegādājas pati. “Tāda vienkārši ir mūsu vieta, un man šķiet, ka tā ir perfekta.”
Rīss piekrita dzīvesbiedrei, viņu situāciju nodēvējot par “perfektu līdzsvaru”. Aktieris norādīja, ka abu karjerās bijuši gan ļoti veiksmīgi, gan klusāki periodi, tādēļ viņi labi apzinās, cik neparedzams var būt darbs izklaides industrijā.
Rasela jau kopš deviņdesmitajiem gadiem ir pazīstama skatītājiem. Viņas karjera sākās raidījumā "The All New Mickey Mouse Club", kurā tolaik darbojās arī nākamās superzvaigznes Britnija Spīrsa, Džastins Timberleiks, Kristīna Agilera un Raiens Goslings. Aktrise iepriekš jokojusi, ka no šīs kompānijas bijusi “vismazāk talantīgā”, un brīnījusies, kāpēc vispār tikusi izvēlēta dalībai šovā.
Vēlāk Rasela kļuva plaši pazīstama ar seriāliem "Felicita" un "The Americans", bet pēdējos gados viņas karjerai jaunu popularitātes vilni atnesis Netflix politiskais seriāls "The Diplomat".
Šogad gan Raselai, gan Rīsam ir iespēja papildināt savu balvu kolekciju – abi nominēti 2026. gada “Emmy” balvai par lomām seriālos "The Diplomat" un "Widow’s Bay".