“Pēdējie vārdi ir muļķiem…”: 12 pasaulslavenu cilvēku pēdējie vārdi, kas pārsteidz vēl šodien
Foto: jauns.lv kolāža
Slavenības

“Pēdējie vārdi ir muļķiem…”: 12 pasaulslavenu cilvēku pēdējie vārdi, kas pārsteidz vēl šodien

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Nāve ir viena no retajām lietām, no kuras neviens cilvēks nevar izvairīties, taču tieši pēdējie vārdi nereti paliek atmiņā uz gadsimtiem. Dažiem tie bijuši dziļi un pārdomāti, citiem – ironiski, bet vēl citi savu pēdējo brīdi sagaidījuši ar pārsteidzošu mieru.

“Pēdējie vārdi ir muļķiem…”: 12 pasaulslavenu cilv...

Vēstures avotos saglabājušies dažādi stāsti par to, ko savas dzīves nogalē teikuši pasaulslaveni cilvēki. Lūk, 12 slavenību pēdējie vārdi – no Boba Mārlija lakoniskās atziņas par naudu līdz Bēthovena noslēpumainajai frāzei par vīnu.
 

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