Slavenības
Šodien 06:45
“Pēdējie vārdi ir muļķiem…”: 12 pasaulslavenu cilvēku pēdējie vārdi, kas pārsteidz vēl šodien
Nāve ir viena no retajām lietām, no kuras neviens cilvēks nevar izvairīties, taču tieši pēdējie vārdi nereti paliek atmiņā uz gadsimtiem. Dažiem tie bijuši dziļi un pārdomāti, citiem – ironiski, bet vēl citi savu pēdējo brīdi sagaidījuši ar pārsteidzošu mieru.
Vēstures avotos saglabājušies dažādi stāsti par to, ko savas dzīves nogalē teikuši pasaulslaveni cilvēki. Lūk, 12 slavenību pēdējie vārdi – no Boba Mārlija lakoniskās atziņas par naudu līdz Bēthovena noslēpumainajai frāzei par vīnu.