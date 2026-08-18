Viņu sauca par nākamo lielo Holivudas zvaigzni, bet tad viņa pazuda: kur palika Līlija Sobieski?
90. gadu beigās Līlija Sobieski filmējās kopā ar Tomu Krūzu, Nikolu Kidmenu un Drū Berimoru, tika nominēta “Emmy” un “Zelta globusam” un šķita esam ceļā uz milzīgu Holivudas karjeru. Taču aktrise pamazām pazuda no ekrāniem.
90. gadu beigās Līlija Sobieski bija viena no daudzsološākajām jaunajām Holivudas aktrisēm. Viņa vēl bija pusaudze, kad filmējās lielbudžeta katastrofu filmā "Katastrofa", parādījās Stenlija Kubrika pēdējā filmā "Acis plaši aizvērtas" un vēlāk spēlēja kopā ar Drū Berimoru romantiskajā komēdijā "Skolotājā iemīlēties nedrīkst".
Šķita, ka viņai priekšā ir ilga un spoža karjera. Taču tā vietā Sobieski pamazām sāka atteikties no lielām lomām un galu galā no aktiermākslas aizgāja pavisam.
Par Sobieski lielo izrāvienu kļuva 1998. gada filma “Katastrofa”, kas tolaik guva milzīgu skatītāju ievērību. Neilgi pēc tam viņa parādījās arī Stenlija Kubrika erotiskajā psiholoģiskajā drāmā "Acis plaši aizvērtas" līdzās Tomam Krūzam un Nikolai Kidmenai.
Sobieski vēlāk atcerējās, cik neparasta situācija tā bijusi tik jaunai meitenei. “Man bija četrpadsmit. Tas ir patiešām ļoti jauns vecums,” viņa stāstīja, piebilstot, ka tolaik viņai pat nebija atļauts izlasīt visu filmas scenāriju.
Pēc tam sekoja loma "Skolotājā iemīlēties nedrīkst", bet īpaši lielu kritiķu uzmanību viņa saņēma par Žannas d'Arkas atveidojumu televīzijas filmā "Žanna d'Arka". Šis darbs viņai atnesa gan “Emmy”, gan “Zelta globusa” nomināciju.
Vēl tikai pusaudzes vecumā Sobieski bija sasniegusi to, par ko daudzi aktieri sapņo gadiem.
Tā vietā, lai pēc panākumiem uzņemtos arvien lielākas lomas, aktrise ar laiku sāka filmēties arvien retāk. Parādījās mazākas televīzijas lomas un neatkarīgā kino projekti, līdz viņa praktiski pilnībā pazuda no Holivudas.
2016. gadā Sobieski jau pavisam nepārprotami pateica: “Es ar kino vairs nenodarbojos.”
Viņa sevi raksturoja kā cilvēku, kurš tagad atrodas pilnīgi ārpus šīs pasaules – vienkārši mammu un Holivudas “autsaideri”.
Taču aiz šī lēmuma slēpās kas vairāk par vēlmi pēc mierīgākas dzīves. Kā vēlāk atklāja Sobieski, viņa sāka justies slikti kino industrijā. “Tā savā ziņā ir pretīga industrija. Aktiermākslā tu tik lielā mērā pārdod savu izskatu,” viņa sacīja.
Īpaši nepatīkamas viņai bija romantiskās un intīmās ainas. “Es raudāju katru reizi, kad man filmēšanas laikā bija kāds jāskūpsta. Es to nespēju izturēt,” atzina bijusī aktrise.
Viņa skaidroja, ka jaunībā šādas situācijas likušas justies īpaši neērti. “Es domāju: ja man šis cilvēks patīk, tad man nevajadzētu saņemt naudu par to, ka viņu skūpstu. Bet, ja viņš man nepatīk, es vispār nevēlos viņu skūpstīt. Kāpēc mans skūpsts ir pārdošanā?”
Sobieski atzina, ka tas licis viņai justies “ļoti lēti”.
Vēl sarežģītāk visu padarīja fakts, ka Sobieski sāka filmēties ļoti jauna. Viņa vēlāk norādīja, ka ekrānā redzamais, protams, bija aktierspēle, taču pusaudzei šīs pieredzes vienlaikus varēja būt arī pirmie reālie dzīves mirkļi.
“Tā varbūt bija aktierspēle, bet man tas bija īsts, jo tas bija mans pirmais vai trešais skūpsts. Tāpēc tas bija mulsinoši,” viņa skaidroja.
Sobieski pat apšaubīja, kāpēc bērniem vispār tiek ļauts strādāt aktiermākslā situācijās, kurās citos darbos bērnu nodarbināšana būtu stingri ierobežota.
Viņas skatījums uz Holivudu ar gadiem kļuva arvien kritiskāks.
Vēl viens būtisks iemesls aiziešanai no aktiermākslas bija ģimene.
Sobieski ir precējusies ar modes dizaineru Ādamu Kimmelu. Pārim ir divi bērni – 2009. gadā dzimusī meita Luiziana Reja un 2014. gadā dzimušais dēls Mārtins. Bijusī aktrise atzinusi, ka nevēlas, lai viņas bērni kādu dienu straumēšanas platformā skatītos filmas, kurās viņu māte redzama romantiskās ainās ar citiem vīriešiem.
“Es negribu, lai mani bērni ieslēdz Netflix un redz mani kāda cita, nevis viņu tēva apskāvienos,” viņa reiz skaidroja.
Sobieski nav teikusi, ka nožēlotu savu aktrises karjeru. Taču brīdī, kad bija jāizvēlas starp šo dzīvesveidu un ģimeni, viņa saprata, ka vairs nevēlas turpināt. Turklāt pēc aktiermākslas viņa atrada profesiju, kuru pati uzskatīja par daudz piemērotāku.
Tagad viņa izmanto vārdu Līlija Kimmela un strādā kā profesionāla māksliniece, galvenokārt nodarbojoties ar glezniecību un tēlniecību. Viņas darbi izstādīti galerijās, un pati Sobieski ir uzsvērusi, ka māksla patiesībā vienmēr bijusi tas, ar ko viņa vēlējusies nodarboties. Viņa kopā ar ģimeni dzīvo Ņujorkā un lielākoties turas ārpus slavenību pasaules.