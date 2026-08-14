Dona koncerts jau rīt! Svarīga informācija pasākuma apmeklētājiem
Jau šo sestdien, 15. augustā “BTA Daugavas stadionā” Rīgā notiks Dona koncerts “Tuvums”,kurā mūziķis kopā ar klausītājiem izdzīvos jaunā albuma dziesmas, gadu gaitā iemīļotusskaņdarbus un vairākus īpaši šim koncertam sagatavotus muzikālus pārsteigumus. Vakaruatklās īpašie viesi, grupa “Kautkaili”.
“Šis koncerts man ir īpašs, jo tajā satiksies gan jaunā albuma “Tuvums” dziesmas, gan skaņdarbi, kas klausītājiem kļuvuši tuvi gadu gaitā. Vēlos, lai šis vakars kļūst par īstu satikšanos ar klausītājiem – kopīgu mūzikas un emociju piedzīvojumu, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc koncerta. Esam sagatavojuši arī vairākus muzikālus pārsteigumus,” stāsta Dons.
Koncerta teritorijas ieejas tiks atvērtas plkst. 18.00, savukārt koncerta sākums paredzēts plkst. 19.45. Lai vakars noritētu ērti un bez liekām raizēm, organizatori aicina apmeklētājus pirms došanās uz koncertu iepazīties ar svarīgāko informāciju par ierašanos, ieeju teritorijā, biļetēm, transportu un drošības prasībām.
Koncerta laiki
18.00 – ieeja koncerta teritorijā
19.45 – koncerta sākums
Īpašie viesi – “Kautkaili”
Aicinām ierasties savlaicīgi, jo, ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, pie ieejām var veidoties rindas, un biļešu un personīgo mantu pārbaude var aizņemt vairāk laika.
Pasākuma vietā netiks nodrošināta mantu glabātuve.
Biļetes
Ierobežots skaits biļešu vēl pieejams bilesuparadize.lv un tirdzniecības centra “Spice” informācijas centrā.
Koncerta dienā biļetes būs iespējams iegādāties arī kasē pie ieejas Nr. 1. Kasē varēs norēķināties gan ar maksājumu kartēm, gan skaidrā naudā.
Biļeti pie ieejas iespējams uzrādīt viedtālrunī vai izdrukātā veidā.
Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) vecāku pavadībā koncertu apmeklē bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu.
Biļete ir derīga vienreizējai ieejai pasākuma teritorijā. Pēc teritorijas atstāšanas ar to atkārtoti ieiet koncertā nebūs iespējams.
Ieeja koncerta teritorijā
Koncerta apmeklētājiem būs pieejamas divas ieejas, tostarp atsevišķa ieeja VIP zonas apmeklētājiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Aicinām sekot norādēm koncerta teritorijā un apsardzes darbinieku norādījumiem.
Fanu zona
Skatuves priekšā atradīsies fanu zona, kurā iespējams iekļūt no abām skatuves pusēm.
Fanu zonas apmeklētājiem aicinām ierasties savlaicīgi, jo pie zonas ieejām biļetes tiks skenētas atkārtoti. Vēlāk koncerta laikā piekļuve fanu zonai var būt apgrūtināta.
Fanu zonā aizliegts ienest ēdienus un alkoholiskos dzērienus.
Jāņem vērā, ka fanu zonā būs paaugstināts zemo frekvenču skaņas līmenis. Tas var izraisīt spiediena sajūtu krūšu rajonā vai galvassāpes. Sajūtot šādus simptomus, aicinām atkāpties no skaļruņiem par vairākiem metriem.
VIP zona
VIP zona atradīsies B tribīnē.
VIP biļešu īpašniekiem pie katras ieejas būs paredzēta atsevišķa rinda, taču ieejai iespējams izmantot arī citas rindas.
VIP aproci varēs saņemt pie VIP bāra ieejas, atkārtoti uzrādot biļeti.
Nokļūšana uz koncertu
Organizatori aicina uz koncertu doties ar sabiedrisko transportu, jo auto novietošanas iespējas koncerta apkārtnē būs ierobežotas.
Apmeklētāji, kuri ierodas ar automašīnu, aicināti izmantot pilsētas autostāvvietas un ielas, automašīnas novietojot atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.
Ko nedrīkst ņemt līdzi?
Lai nodrošinātu raitāku un drošāku iekļūšanu koncerta teritorijā, aicinām mājās atstāt:
● lietussargus;
● selfijstikus;
● foto un video aparatūras statīvus;
● saliekamos krēsliņus;
● ēdienus un dzērienus, izņemot bērnu specializēto pārtiku;
● profesionālu foto, video un audio aparatūru bez organizatora īpašas atļaujas;
● ieročus un pašaizsardzības līdzekļus;
● asus priekšmetus;
● pirotehniku, lāzeriekārtas un dūmu sveces;
● bīstamas, toksiskas, sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas;
● ķiveres, skeitbordus un citus aktīvā sporta piederumus;
● dzīvniekus;
● lielgabarīta somas un somas, kuru tilpums pārsniedz 5 litrus;
● dronus un citus lidojošus objektus;
● piepūšamus balonus;
● taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces;
● radio raidītājus un to kātus;
● citus priekšmetus, kas pēc organizatora ieskatiem var radīt apdraudējumu vai traucēt koncerta norisi.
Praktiska informācija par koncerta teritoriju
Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.
Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties Dona suvenīrus, kā arī uzkodas un dzērienus.
Smēķēt, tostarp lietot e-cigaretes, vape, IQOS un līdzīgus izstrādājumus, atļauts tikai tam paredzētajās vietās.
Foto un video
Pasākuma teritorijā iespējama fotografēšana, filmēšana un audioierakstu veikšana.
Apmeklētāji var tikt fotografēti un filmēti kā pasākuma apmeklētāji. Pasākuma laikā uzņemtie foto, video un audio materiāli var tikt izmantoti informatīvos un komerciālos nolūkos bez atsevišķas apmeklētāja piekrišanas.
Informācija ģimenēm
Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) vecāku pavadībā koncertu apmeklē bez maksas, ja netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta.
Ar bērnu ratiņiem koncerta teritorijā ieiet ir atļauts, taču drošības apsvērumu dēļ ar tiem nedrīkst atrasties pūlī vai skatuves priekšā.
Koncerta atbalstītāji
Rimi, tirdzniecības centrs “Spice”, StarFM, jauns.lv, TVNET Grupa un CityBee.