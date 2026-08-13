Vakar neredzēji Saules aptumsumu? Neuztraucies - tev vēl būs iespējas to redzēt
Ja vakar Saules aptumsumu neizdevās ieraudzīt mākoņu, darba vai vienkārši neīstā laika dēļ, nav pamata bēdāties. Saules un Mēness aptumsumi nav nemaz tik reti, turklāt tuvāko 10–15 gadu laikā debess vērotājiem būs vairākas iespējas redzēt iespaidīgus notikumus.
Tiesa, ir viena svarīga nianse – ne katrs aptumsums būs redzams Latvijā. Saules aptumsumi ir īpaši atkarīgi no konkrētās vietas, savukārt Mēness aptumsumu var redzēt daudz plašākā pasaules daļā.
Jau pēc divām nedēļām – Mēness aptumsums
Nākamā iespēja debesīs vērot aptumsumu būs pavisam drīz – 27.–28. augustā, kad notiks daļējs Mēness aptumsums. Tas būs redzams arī Eiropā, tostarp Latvijā.
Atšķirībā no Saules aptumsuma Mēness aptumsumu vērot ir daudz vienkāršāk – nav nepieciešamas speciālas aizsargbrilles, jo uz Mēnesi skatīties ar neapbruņotu aci ir droši.
2027. gada augustā – vēl viens Saules aptumsums
Nākamais lielais Saules aptumsums notiks 2027. gada 2. augustā. Tas būs pilns Saules aptumsums, kura pilnās fāzes josla šķērsos Spānijas dienvidus, Ziemeļāfriku un Tuvos Austrumus. Lielā Eiropas daļā būs redzama daļēja fāze.
Tātad, ja gribas redzēt tieši pilnu Saules aptumsumu, šis jau ir labs iemesls ieplānot ceļojumu.
2028. gadā – īpaši iespaidīgs Mēness aptumsums
2028. gada 31. decembrī gaidāms pilns Mēness aptumsums, kas būs redzams arī Eiropā. Tas nozīmē, ka gada nogales debesīs Mēness uz laiku var iegūt raksturīgo sarkanīgo nokrāsu.
Mēness aptumsuma laikā Zeme nostājas starp Sauli un Mēnesi, un Zemes ēna daļēji vai pilnībā pārklāj Mēnesi. Pilna aptumsuma laikā līdz Mēnesim tomēr nonāk daļa Saules gaismas, kas izgājusi cauri Zemes atmosfērai, tāpēc tas var izskatīties sarkanīgs.
2029. gadā – Latvijā būs redzami vairāki aptumsumi
Arī 2029. gads būs interesants. No Latvijas būs redzami 12. jūnija daļējs Saules aptumsums, kā arī 26. jūnija un 20. decembra Mēness aptumsumi.
Tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā nav jāpaļaujas tikai uz vienu iespēju – debesīs būs vēl vairāki interesanti notikumi.
2030. gadā – daļējs Saules aptumsums arī Eiropā
2030. gada 1. jūnijā notiks gredzenveida Saules aptumsums. Tā pilnā jeb gredzenveida fāze Latvijā nebūs redzama, taču daļējs aptumsums būs novērojams arī Eiropā.
Gredzenveida aptumsuma laikā Mēness atrodas nedaudz tālāk no Zemes un šķiet mazāks, tāpēc tas neaizsedz visu Sauli – ap Mēnesi paliek spilgts Saules gredzens.
2032.–2036. gads – aptumsumu būs daudz
Arī turpmākajos gados aptumsumu netrūks. Piemēram, 2032. gadā gaidāmi divi pilni Mēness aptumsumi – aprīlī un oktobrī, bet 2033. gadā vēl divi – aprīlī un oktobrī.
2034. gada 20. martā notiks pilns Saules aptumsums, taču tā pilnā fāze būs redzama citviet pasaulē. Eiropā būs iespējams vērot daļēju aptumsumu.
Savukārt 2035. gada 1.–2. septembrī notiks vēl viens pilns Saules aptumsums, kura pilnās fāzes josla šķērsos Āzijas reģionus.
2038. gadā – vēl viens pilns Saules aptumsums
Ja gribas skatīties tālāk nākotnē, 2038. gada 25.–26. decembrī notiks pilns Saules aptumsums. Tā pilnā fāze būs redzama Dienvidāzijā, Austrālijā un Klusā okeāna reģionā.
Bet kad Latvijā būs nākamais pilnais Saules aptumsums?
Te ir āķis. Lai arī Saules aptumsumi notiek regulāri, pilnā aptumsuma josla uz Zemes ir ļoti šaura. Tāpēc konkrētā vietā pilnu Saules aptumsumu redzēt ir daudz retāk.
Pēc pašreizējām astronomiskajām prognozēm nākamais pilnais Saules aptumsums, kura pilnā fāze būs redzama Latvijā, būs tikai 2142. gada 25. maijā. Toties Latvijā pirms tam būs redzami daudzi daļēji Saules un Mēness aptumsumi.
Tāpēc vakardienas aptumsuma nenovērošana noteikti nenozīmē, ka jāgaida vairāk nekā simts gadu. Nākamā iespēja Latvijā būs jau 27.–28. augustā, kad gaidāms daļējs Mēness aptumsums.
Un, ja gribas vēl vienu Saules aptumsumu, jau 2027. gada 2. augustā daļēja fāze būs redzama lielā Eiropas daļā, bet pilno aptumsumu varēs piedzīvot, piemēram, Spānijas dienvidos.