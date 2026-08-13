“Labākā nakts manā dzīvē!” Treviss Kelsijs pirmo reizi atklāti par kāzām ar Teilori Sviftu
Vairāk nekā mēnesi pēc vienām no gada apspriestākajām slavenību kāzām amerikāņu futbola zvaigzne Treviss Kelsijs pirmo reizi publiski pastāstījis par laulībām ar popmūzikas superzvaigzni Teilori Sviftu. Sportists neslēpj – tā bijusi labākā nakts viņa dzīvē.
Teilore Svifta un Treviss Kelsijs 3. jūlijā apprecējās Ņujorkas leģendārajā “Madison Square Garden”, taču ceremonija tika turēta tik lielā slepenībā, ka no tās joprojām publiskots ļoti maz attēlu un detaļu. Tagad Kelss pirmo reizi pats komentējis īpašo dienu.
“Kāzas bija labākā nakts manā dzīvē,” sarunā ar žurnālistiem Kanzassitijas “Chiefs” treniņnometnē sacīja 36 gadus vecais sportists. Viņš pateicās visiem, kuri bija ieradušies svinēt kopā ar pāri, un kāzu vakaru raksturoja kā traku un svinību piepildītu.
Kelsijs atzina, ka īpaši nozīmīga bijusi arī pati kāzu norises vieta. “Madison Square Garden” viņš raksturoja kā vienu no ikoniskākajām sporta arēnām pasaulē, tāpēc iespēju tieši tur apprecēties nosauca par sava veida bērnības sapņa piepildījumu. “Tas bija perfekti,” par pasākumu sacīja sportists.
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Kāzas patiesi bija grandiozas – tās apmeklēja aptuveni 1000 viesu, kuru vidū bija gan mūzikas un kino zvaigznes, gan pazīstami sportisti. Ceremoniju vadīja aktieris un komiķis Ādams Sandlers, kurš ir pāra draugs.
Neraugoties uz iespaidīgo viesu skaitu un milzīgo arēnu, kāzas tika veidotas ļoti privātas. “Madison Square Garden” bija pārvērsts greznā dārza noskaņas vidē, bet viesiem bija noteikti stingri privātuma ierobežojumi.
Arī līgavas un līgavaiņa tērpi bija īpaši radīti šim notikumam – abi bija tērpti Christian Dior drēbēs, bet Svifta kāzās izvēlējās “Cartier” rotaslietas. Ceremonijā nebija tradicionālo līgavas un līgavaiņa pavadoņu: Sviftas brālis Ostins bija viņas goda pavadonis, bet Kelsa vecākais brālis Džeisons – vedējtēvs.
Kāzu dēļ Ņujorkā bija nepieciešami arī ievērojami drošības pasākumi. Pilsētas mērs Zohrans Mamdani vēlāk apstiprināja, ka Svifta samaksājusi vairāk nekā 160 000 ASV dolāru par pasākuma atļauju un ar kāzām saistītajiem pilsētas resursiem, tostarp policijas darbu.
Pāra kāzas oficiāli apstiprināja Sviftas pārstāve, bet uz “Madison Square Garden” milzu ekrāniem pēc ceremonijas parādījās paziņojums “Tikko precējušies”.
Svifta un Kelsijs attiecības sāka 2023. gadā, bet par saderināšanos paziņoja 2025. gada augustā. Tagad, mēnesi pēc kāzām, Kelsijs jau atgriezies pie profesionālā sporta un gatavojas jaunajai NFL sezonai – taču no viņa teiktā noprotams, ka vasaras spilgtāko notikumu pārspēt būs grūti.