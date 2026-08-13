Holivuda sēro par slavenā režisora Roba Rainera un viņa sievas nāvi
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Rainers, bet māte — aktrise un ...
Šausminošajā Holivudas slepkavības lietā jauns pavērsiens: Roba Reinera dēls noliedz vainu vecāku nāvē
Holivudu satricinājušajā režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas Singeres-Reineres slepkavības lietā noticis jauns pavērsiens. Viņu dēls Niks Reiners trešdien tiesā paziņoja, ka neatzīst savu vainu pēc tam, kad Losandželosas zvērināto kolēģija viņam izvirzījusi apsūdzības divās slepkavībās.
32 gadus vecajam Reineram izvirzītas apsūdzības par divām slepkavībām, kā arī vairāki īpaši vainu pastiprinoši apstākļi. Prokuratūra apgalvo, ka izdarītas vairākas slepkavības un ka apsūdzētais pirms uzbrukuma gaidījis upurus slēpnī. Tāpat tiek apgalvots, ka noziegumā izmantots nazis.
Apsūdzības rakstu zvērinātie pieņēma 20. jūlijā, bet tas tika publiskots 12. augustā.
Losandželosas apgabala prokurors Neitans Hohmans notikušo raksturojis kā īpaši smagu uzticības nodevību, uzsverot, ka apsūdzības izvirzītas cilvēkam, kuru upuri mīlējuši un kuram uzticējušies. Prokuratūra cer, ka zvērināto kolēģijas lēmums ļaus lietai ātrāk nonākt līdz tiesas procesam.
Saskaņā ar apsūdzību traģēdija notika 2025. gada 14. decembrī Reinera ģimenes mājā Brentvudā, Losandželosā. 78 gadus vecais Robs Reiners un viņa 70 gadus vecā sieva Mišela tika atrasti miruši ar durtām brūcēm. Viņu dēlu aizturēja vēl tās pašas dienas vakarā.
Niks Reiners savu vainu bija noliedzis jau februārī, kad viņam sākotnēji tika izvirzītas apsūdzības divās pirmās pakāpes slepkavībās. Tagad, pēc zvērināto kolēģijas lēmuma, lietai pievienota arī apsūdzība par upuru gaidīšanu slēpnī.
Iepriekš Reineru pārstāvēja pazīstamais advokāts Alans Džeksons, taču viņš no lietas atteicās, norādot uz apstākļiem, kurus juridisku un ētisku iemeslu dēļ nevarot publiski izskaidrot. Džeksons toreiz vienlaikus uzsvēra, ka pēc aizstāvības veiktās lietas izpētes uzskata Niku Reineru par nevainīgu slepkavībā. Pašlaik viņu pārstāv valsts nodrošināta aizstāve Kimberlija Grīna.
Niks Reiners joprojām atrodas apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu. Nākamā tiesas sēde paredzēta 15. septembrī.
Ja viņš tiks atzīts par vainīgu visās izvirzītajās apsūdzībās, iespējamais sods ir mūža ieslodzījums bez iespējas pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu vai nāvessods. Prokuratūra vēl nav izlēmusi, vai šajā lietā prasīs nāvessodu.
Robs Reiners bija viena no pazīstamākajām amerikāņu kino personībām – aktieris un režisors, kura darbu vidū ir tādas filmas kā “Kad Harijs satika Salliju...”, “Princese līgava” un “Šis ir "Spinal Tap”".
Nikam Reineram izvirzītās apsūdzības ir prokuratūras apgalvojumi, un saskaņā ar likumu viņš uzskatāms par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta tiesā.
2016. gada intervijā žurnālam "People" Niks atklāja, ka gadiem ilgi cīnās ar narkotiku atkarību, kas sākās jau agrīnos pusaudža gados. Viņš norādīja, ka jau 15 gadu vecumā devies uz rehabilitācijas centru, bet brīžos, kad atkarība kļuva nekontrolējama, viņš attālinājās no ģimenes un ievērojamus laika posmus pavadīja kā bezpajumtnieks. Viņa dzīvesstāsts daļēji ticis atspoguļots autobiogrāfiskā filmā "Būt Čārlijam", ko režisēja viņa tēvs.
Robs 2016. gadā atzina, ka viņam ar Niku jau no bērnības kontakts neveidojās viegli, jo abi bija ļoti atšķirīgi. "Bet viņa filma man ļāva labāk dēlu saprast, un ceru, ka atļāva kļūt arī par labāku tēvu," norādīja Robs.
“Kad Niks mums sacīja, ka viņam tas [ārstu ieteikumi] nepalīdz, mēs viņā neklausījāmies. Mēs bijām izmisuši, un, tā kā cilvēkiem pie sienas bija diplomi, mēs klausījāmies viņos, kaut gan mums patiesībā vajadzēja vairāk ieklausīties mūsu dēlā,” Robs sacīja, nožēlojot, ka nedarīja pietiekami, lai palīdzētu dēlam pārvarēt viņa atkarību. "Galu galā es pazīstu savu bērnu labāk nekā eksperti, un man droši vien vajadzēja [iepriekš] vairāk uzticēties savai intuīcijai".