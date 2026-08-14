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Zane Dombrovska un Dita Lūriņa ir draudzenes jau 20 gadus
Nacionālajā teātrī jaunajā sezonā būs divi kopdarbi, pie kuriem strādās divas radošas personības Zane Dombrovska un Dita Lūriņa, kuras ir draudzenes jau 20 gadus.
"Mūsu pirmais sadarbības projekts ir koncertiestudējums "Tikšanās blūzs", kas ir veltījums mūžībā aizgājušā komponista Mārtiņa Brauna 75. jubilejai un pirmizrādi piedzīvos jau 24. septembrī. Un arī "Skroderdienas Silmačos" jau klauvē pie durvīm, kurām Dita Lūriņa, tāpat kā Brauna koncertam, ir režisore, un es būšu atbildīgā par mūziku,” par darbošanos tandēmā ar draudzeni žurnālam "Kas Jauns" pastāsta Zane Dombrovska.
Draudzība tik liela kā draudzenes dēls
Atceroties savu iepazīšanās stāstu ar kolēģi Ditu Lūriņu, Zane stāsta: “Mēs iepazināmies, strādājot pie pasaulslavenā Leonarda Bernsteina mūzikla "Vestsaidas stāsts", kas tika iestudēts un izrādīts Ķīpsalas hallē 2006. gada rudenī. Mēs abas šajā mūziklā spēlējām Mariju. Tas bija arī laiks, kad Ditai tikko bija piedzimis dēls Ernests.
Un tad mēs vienmēr, skatoties uz Ernestu, domājam, cik liela tā mūsu draudzība ir izaugusi. Tāds ir mūsu iepazīšanās laiks.
Vēlāk jau es sāku darboties Nacionālajā teātrī. Toreiz teātrī biju ienākusi kā dziedātāja, bet vēl nebiju sākusi dramatiskā teātra aktiermākslas studijas Latvijas Kultūras akadēmijā. Faktiski Ditas kurss bija mans kurss, un viņa mani laipni pieņēma savā pulkā. Un tā mēs roku rokā cauri šiem gadiem esam dzīvojušas, un esmu ļoti priecīga par mūsu sadarbību ar Ditu. Apbrīnoju, ka mēs tik ilgi viena otrai joprojām varam kaut ko dot un joprojām varam būt interesantas viena otrai (sirsnīgi smejas). Jā, mēs pilnīgi noteikti esam draudzenes. Pēdējā laikā jau vairs nevaru izsekot līdzi Lūriņas lokācijai – vai viņa ir Itālijā vai Spānijā. Kad sazvanāmies videozvanos, redzu tikai, ka dekorācijas mainās, bet to, ka viņa šobrīd nav ne Latvijā, ne arī savā studiju vietā Igaunijā, es pilnīgi skaidri zinu. Un mūsu komunikācija notiek virtuāli.”
Dombrovska par savām mājām sauc no Rīgas 40 kilometru attālo Ropažu novada Bakhaužu muižu, kur saimnieko kopā ar vīru Gunti. Te arī pāris izveidojis "Skaņu muižu 360", kas ir pirmā telpiskā skaņas koncertzāle Latvijā.
Pļauj zāli un rušinās pa dobēm
Sākoties jaunajai teātra sezonai, Zane atzīst, ka atpūtas gan vasaras atvaļinājumā ir bijis stipri par maz. “Man vasara bija ārkārtīgi piepildīta ar darbiem, bet, ja cilvēks dara to, kas viņam visvairāk patīk, tad arī viņš zied kaut kā kopā ar vasaru. Šogad pirmo gadu tik nopietnā veidā "Skaņu muiža 360" uzņēma rezidentus, pavisam kopā 38 viesus gan no Latvijas, gan ārzemēm. Līdz ar to kopā ar rezidentiem šovasar dzīvoju ļoti radošu un piesātinātu laiku. Atzīšos, ka iegūtais iedegums ir, pateicoties tam, ka šovasar dikti nikni auga zāle un bija kārtīgi jāpļauj. Man ārkārtīgi patīk un ir nepieciešami dabas darbi. Tāpēc arī pati uzņemos zāles pļaušanu, kad varu priecāties par skaisti nopļauto laukumu. Tāpat arī pa dobēm parušinos. Es esmu no Auces, un acīmredzot, laikam ejot, tā sazemēšanās ar zemi man ir ļoti svarīga. Tas dod spēku, jo priekšā ir ļoti apjomīga teātra sezona. Un ar visiem tiem darbiem "Skaņu muižā" es jūtu, ka spēki ir gan tērējušies, gan atjaunojušies,” tā aktrise.