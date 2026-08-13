Noslēpums ap prinča Harija ASV dokumentiem turpinās: 18 ierakstus atsakās publiskot
Strīds par prinča Harija uzturēšanos ASV un dokumentiem, kas saistīti ar viņa imigrācijas lietu, ieguvis jaunu pavērsienu. ASV Valsts departaments paziņojis, ka 18 ar Saseksas hercogu saistīti dokumenti netiks publiskoti un tiek aizturēti pilnā apjomā.
Jaunā informācija atklāta ASV Kolumbijas apgabala tiesā iesniegtajā kopīgajā statusa ziņojumā. Tajā norādīts, ka Valsts departaments 30. jūlijā veicis pirmo starpposma dokumentu atlasi, identificējot 18 pieprasījumam atbilstošus ierakstus, taču visi tie no publiskošanas atteikti.
Vienlaikus departaments pārskatot ievērojami lielāku dokumentu apjomu – 307 dokumentus, kas kopumā aptver 2487 lappuses. Pašlaik gan nekas neliecina, ka šis materiāls drīzumā varētu kļūt publiski pieejams.
Lieta saistīta ar ASV Informācijas brīvības likuma jeb FOIA pieprasījumu par dokumentiem, kas attiecas uz princi Hariju, kura pilnais vārds ir Henrijs Čārlzs Alberts Deivids.
Interesi par Harija imigrācijas dokumentiem iepriekš izraisīja viņa paša publiskie izteikumi par narkotiku lietošanu jaunībā. Savā autobiogrāfijā “Liekais” princis atklāti rakstīja par pieredzi ar dažādām apreibinošām vielām.
Konservatīvā domnīca "Heritage Foundation" iepriekš centās panākt Harija vīzas dokumentu publiskošanu, apgalvojot, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, vai princis ASV imigrācijas iestādēm patiesi norādījis informāciju par savu iepriekšējo narkotiku lietošanu. Tomēr tiesnesis Karls Nikolss toreiz lēma, ka Harija tiesības uz privātumu ir svarīgākas par sabiedrības interesi dokumentus publiskot.
Pēc neveiksmes šajā tiesvedībā Heritage Foundation 2025. gadā vērsās tiesā jau pret ASV Valsts departamentu, pieprasot citus ar princi saistītos dokumentus, nevis pašus vīzas pieteikuma materiālus.
Domnīca vēlas noskaidrot, vai Harija pagātnes narkotiku lietošana varēja ietekmēt viņa tiesības ieceļot vai uzturēties ASV un vai visa nepieciešamā informācija imigrācijas dokumentos tikusi norādīta korekti.
Tomēr iespēja, ka prinča Harija faktiskie vīzas dokumenti kādreiz tiks publiskoti pilnā apjomā, joprojām tiek vērtēta kā maz ticama. Līdzšinējos tiesas lēmumos vairākkārt uzsvērtas hercoga tiesības uz privātumu.
Princis Harijs kopā ar sievu Meganu Mārklu ASV dzīvo kopš 2020. gada.Harijam tuvi avoti jau iepriekš uzsvēruši, ka viņš, iesniedzot dokumentus ASV, esot sniedzis patiesu informāciju.