Aktieru pāris Ieva un Oskars Florences-Vīksnes romantiski nosvin septīto kāzu jubileju
Aktrise Ieva Florence-Vīksne kopā ar vīru, aktieri Oskaru Florenci-Vīksni, nosvinējusi īpašu notikumu – pāris laulībā pavadījis jau septiņus gadus.
Kāzu jubileju abi atzīmējuši ar romantisku fotosesiju. Sirsnīgos kadrus Ieva publiskojusi sociālajos tīklos, neslēpjot, ka arī pēc septiņiem laulības gadiem sajūtas aizvien ir īpašas.
“Sajūta, kā pirmo reizi! Svinot mūsu mīlestības gadus laulībā, kas jau ir 7,” raksta aktrise, piebilstot, ka diena aizritējusi “laimes, skūpstu, mīlestības mirkļu ieskauta”.
Kā raksta Ieva, fotosesija tapusi pavisam spontāni. Pāris kopā ar fotogrāfu un draugu Robertu Āboltiņu sākotnēji esot vienojies šoreiz nepārspīlēt ar bilžu daudzumu.
“Šoreiz 1000 bilžu vietā 5!” viņi jokojuši pirms fotografēšanās, taču rezultātā atkal tapuši aptuveni tūkstoš kadru.
“Un visas šo sajūtu pilnas,” par fotogrāfijām raksta Florence-Vīksne.
Aktrise ieraksta noslēgumā pateicas par piedzīvoto dienu, norādot, ka abi ar vīru par to ir no sirds pateicīgi.
Pāris apprecējās 2019. gada 9. augustā, bet 2021. gadā pasaulē nāca viņu dēls Leonards.