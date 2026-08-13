Slavenības
Šodien 06:06
Slavenības ar pārsteidzošiem bērnības stāstiem: dažus no viņiem audzināja sveši cilvēki
Slavenību dzīvesstāsti ne vienmēr sākas ar spožām bērnības fotogrāfijām, mīlošu ģimeni un bezrūpīgu dzīvi.
Dažiem pasaulē slavenākajiem cilvēkiem bērnībā nācies piedzīvot adopciju, dzīvi audžuģimenēs, šķiršanos no vecākiem vai citus smagus likteņa pavērsienus.
Slavenību dzīve ne vienmēr sākas kā pasaka
Šo cilvēku stāsti ir ļoti atšķirīgi, taču tiem ir kas kopīgs – viņu bērnība bija pavisam citāda, nekā varētu iedomāties, skatoties uz viņu vēlākajām spožajām karjerām.
Adopcija, audžuģimenes, šķiršanās no bioloģiskajiem vecākiem un sarežģīti ģimenes apstākļi nav liedzuši viņiem kļūt par pasaulē pazīstamām personībām.
Lūk, septiņas pasaulē pazīstamas personības, kuru bērnības stāsti var pārsteigt pat viņu fanus.