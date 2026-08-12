Latvijā Saules aptumsums bija daļējs, bet citviet pasaulē Mēness pilnībā aizsedza Sauli
Trešdien tika novērots pilns Saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam Mēness ēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju.
Šo iespaidīgo debess parādību varēja novērot gandrīz 300 kilometrus platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēness ēna skāra arī nelielu Portugāles daļu.
Tikmēr daļējs aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā.
Spānijā vērot aptumsumu bija ieradušies daudzi tūristi.
Vietas viesnīcās gar pilnā aptumsuma joslu daudzviet bija rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, savukārt privātos balkonus un jumta terases ar neierobežotu skatu izīrēja par vairākiem simtiem eiro.
Spānijas valdība ieviesa plašus drošības pasākumus, mobilizējot vairāk nekā 33 000 policistu un civilo gvardu, kā arī bez maksas izdalot divus miljonus sertificētu Saules aptumsuma vērošanai piemērotu briļļu.
Iepriekšējo reizi Spānijas kontinentālajā daļā pilns Saules aptumsums tika novērots 1905. gadā.