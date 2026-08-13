Anna Hetaveja elegantā veidā pieliek punktu runām par viltus grūtniecību
Holivudas zvaigzne Anna Hetaveja apmeklēja filmas pirmizrādes vakaru tērpā, kas atsedz viņas augošo topošās māmiņas vēderu. Tas izraisīja plašas diskusijas internetā – vairākiem viņas atkailinātais vēders nešķitis īsts un viņi pārmeta aktrisei viltus grūtniecību. Hetaveja sniegusi atbildi uz to.
43 gadus vecā aktrise Anna Hetaveja atbildējusi uz internetā izskanējušajām baumām par savu grūtniecību. Pēc tam, kad atklātībā nonāca fotogrāfijas no filmas “Ozolu ielas gals” (“The End of Oak Street”) pirmizrādes vakara, daži cilvēki sāka apšaubīt, ka aktrise patiešām gaida bērnu un izteica pieņēmumus, ka viņas vēders neesot īsts.
Māmiņas cerībās esošā Anna Hetaveja filmas “Ozolu ielas gals” pirmizrādes vakarā
Hetaveja, kura ar vīru Adamu Šulmanu gaida savu trešo atvasi, reaģēja uz šīm runām ar rotaļīgu ierakstu vietnē “Instagram”.
“Mākslīgi mati, īsts vēders,” viņa uzrakstīja pie video, kurā saviem faniem ļauj ielūkoties aizkulisēs pirms došanās uz sarkanā paklāja pasākumu.
Diskusijas sākās pēc tam, kad Hetaveja Losandželosas pirmizrādē 9. augustā parādīja savu kailo grūtnieces vēderu, tērpusies ekstravagantā zīda topā ar īsu priekšējo daļu un džinsos ar zemu jostasvietu.
Redzot aktrises atkailināto vēderu, daži sociālo tīklu lietotāji nenoticēja, ka Anna drīz laidīs pasaulē bērnu. Kāds komentētājs rakstīja: “Piedodiet, bet tas izskatās viltots,” savukārt cits apgalvoja: “Tur ir izmantots ķermeņa grims.” Taču Hetaveja neļāva šīm spekulācijām sabojāt sev vakaru.
Aktrise par grūtniecību paziņoja jūnijā, publicējot video, kurā viņa apskāva savu vēderu un pēc tam izskrēja no kadra. Ierakstam viņa pievienoja parakstu: “Mazulīt, esmu tava.”
Vēlāk viņa raidījumā “Late Night with Seth Meyers” atklāja, ka grūtniecība nākusi kā pārsteigums. Viņa jokoja, ka abi ar vīru zinājuši, ko dara, taču tik un tā bijuši “ļoti pārsteigti, ka tas izdevās”.
“Bijām šokēti, ka viss notika tieši tā, tāpēc šo bērniņu saucam par savu uzvaras metienu pēdējā sekundē,” ar smiekliem piebilda Hetaveja.
Pagājušajā mēnesī filmas “Odiseja” (“The Odyssey”) pirmizrādē viņa paskaidroja, kāpēc šim apzīmējumam piešķir dziļāku nozīmi. “Cerība pastāv vienmēr, kamēr tās vairs nav, taču, sasniedzot noteiktu vecumu, šī cerība reizēm sarūk līdz vienam vai diviem procentiem,” viņa sacīja.
Aktrise piebilda: “Mēs esam neizsakāmi laimīgi, jo no savas pieredzes zinām – ne visiem šāda iespēja tiek dota, īpaši ne tad, kad to ļoti vēlies. Dažkārt tā nepiepildās nekad.” Annai Hetavejai šo “pēdējās sekundes brīnumu” izjūt kā īpašu svētību, ko ļoti novērtē un neuztver kā pašsaprotamu.