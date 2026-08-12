VIDEO; FOTO: cilvēki pulcējas pie dabas, lai vērotu saules aptumsumu - šāds skats nav bijis 15 gadus!
Trešdienas, 12. augusta, vakarā Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja vērot daļēju Saules aptumsumu. Mēness pakāpeniski aizsedza daļu Saules diska, un aptumsuma kulminācijā daudzviet Latvijā bija redzams izteikts Saules sirpis.
Aptumsums bija vērojams no dažādiem Latvijas reģioniem, lai gan tā redzamību vietām ietekmēja laikapstākļi un mākoņi. Cilvēki visā valstī steidza neparasto astronomisko parādību iemūžināt fotogrāfijās un video.
Apskati, kā Saules aptumsums izskatījās dažādās Latvijas vietās! Zemāk apkopoti Jauns.lv lasītāju un redakcijas uzņemtie video un foto no dažādiem Latvijas nostūriem
Savukārt foto galerijā iespējams aplūkot Saules aptumsumu Vecdaugavā, Saulkrastos, Rīgā, Bulduros, Cēsīs, Jelgavā, u.c.
Saules aptumsums Latvijā – iespaidīgi kadri no visas valsts
12. augusta vakarā daļējo Saules aptumsumu iemūžinājuši cilvēki visā Latvijā. Apskati, kā neparastais debesu skats izskatījās dažādās Latvijas vietās!
Saules aptumsums notiek tad, kad Mēness nostājas starp Zemi un Sauli un no Zemes skatpunkta daļēji vai pilnībā aizsedz Saules disku. Šoreiz Latvijā bija vērojams daļējs aptumsums, un tā maksimums Latvijā bija īsi pirms 21.00.
Saules aptumsuma vērošana Rīgā
Saules aptumsuma vērošana Rīgā.
Carnikavā pēc Saules aptumsuma vērošanas veidojušies sastrēgumi, jo aptumsuma vērotāji pamet notikuma vietu.
Šādi Saules aptumsumi nav ikdienas parādība, tāpēc daudziem šis bija labs iemesls uz brīdi pacelt acis pret debesīm un iemūžināt neparasto skatu.
Saules aptumsuma vērošana Liepājā
Saules aptumsuma vērošana Liepājā. Foto: Daņiils Kaļinovs