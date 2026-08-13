Kaija Gerbere par ēšanas traucējumiem pagātnē: "Kritika nekad nav izglābusi kādam dzīvību!"
Supermodeles Sindijas Kraufordes meita Kaija Gerbere atzinusi, ka savā dzīvē ir saskārusies ar ēšanas problēmām. Nepārtrauktā uzmanība no sabiedrības puses un salīdzināšana ar slaveno māti ietekmējusi skatījumu uz pašas ķermeni un radījusi grūtības, ar kurām viņai nācies cīnīties.
“Ja cilvēki saka – ‘Tu izskaties briesmīgi,’ tas jau nepalīdz. Tu nesāc pēc tam domāt – ‘Labi, tagad es tikšu galā ar savām garīgās veselības problēmām!’” – norādīja modele un aktrise Kaija Gerbere, uzsverot: “Kritika nekad nav izglābusi kādam dzīvību.”
24 gadus vecā Kaija uzmanības centrā nonāca pusaudzes vecumā, kad kļuva par modeli, izvēloties to pašu karjeru kā viņas pasaulslavenā mamma. Sindija Krauforde bija viena no deviņdesmito gadu ievērojamākajām supermodelēm.
Tagad Kaija atklāti izteikusies par to, kā viņas pašvērtējumu un attieksmi pret savu ķermeni ietekmējusi cilvēku vēlme viņu salīdzināt ar māti. “Šobrīd mēs acīmredzami atkal piedzīvojam periodu, kad cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti tievi,” viņa norāda žurnāla “Vogue” septembra numura intervijā. “Lielāko daļu dzīves esmu bijusi tieva, un mani vienmēr ir salīdzinājuši ar mammu — it kā jautājot: ‘Kas ar Kaiju nav kārtībā?’ Esmu ļoti apskaužu savas mammas ķermeni. Es būtu vēlējusies piedzimt ar izteiktākām krūtīm un dibenu.”
Uz žurnāla “Vogue” septembra numura vāka Kaija redzama kopā ar Homēru Gīru, kura tēvs Ričards Gīrs no 1991. līdz 1995. gadam bija precējies ar Sindiju Kraufordi.
Pēc šķiršanās Sindija atrada ilgstošu laimi laulībā ar uzņēmēju Randi Gerberu. Pārim ir divi bērni – meita Kaija un dēls Preslijs, kuram ir 27 gadi.
Sindija Krauforde un viņas bērni
Režisors Raiens Mērfijs iekļāvis Kaiju un Homēru sava jaunā seriāla “The Shards” aktieru sastāvā. TV projektu viņš veidojis kopā ar atzīto rakstnieku Bretu Īstonu Ellisu.
Reklamējot jauno seriālu, Kaija izteikusies, ka nepiekrīt faniem, kuri viņu dēvē par precīzu savas mātes kopiju. “Ja runājam nopietni – tas ir liels gods, kad cilvēki saka, ka es izskatos pēc mammas. Es vēlētos, kaut tā būtu. Man šķiet, ka pat savās labākajās dienās es viņai neesmu ne tuvu,” Kaija sacīja “Yahoo Entertainment”.
Kaija Gerbere un Homērs Gīrs seriāla “The Shards” pirmizrādes vakarā
“Taču tas man nozīmē ļoti daudz. Manuprāt, viņa ir pati skaistākā sieviete gan ārēji, gan iekšēji. Tāpēc, ja kaut kādā veidā atgādinu cilvēkiem viņu, tas ir vislielākais kompliments,” piebilda Kaija.
Pati Sindija Krauforde asi un noraidoši reaģējusi uz pārmetumiem, ka modes industrija veicinājusi ēšanas traucējumu izplatību. “Manuprāt, tas ir nedaudz pārspīlēti,” viņa sacīja 2009. gada intervijā izdevumam “The Guardian”. “Es nezinu daudz par ēšanas traucējumiem, taču noteikti neesmu viena no cilvēkiem, kuriem to pārmest, jo neesmu pārmērīgi kalsna.”
Viņa piebilda: “Man šķiet, ka cilvēki tikai vēlas atrast, ko varētu vainot. Ēšanas traucējumi ir daudz sarežģītāki nekā tikai tievas modeles bilde uz žurnāla vāka. Iespējams, tas ir tikai viens neliels puzles gabaliņš, taču ēšanas traucējumu pamatā bieži vien ir daudz dziļākas problēmas — pašvērtējums, attiecības ar sevi un vēlme visu kontrolēt. Tāpēc būtu pārāk vienkāršoti visu vainu novelt tikai uz kalsnām modelēm.”
Sindijas Kraufordes ziedu laikos cieņā bija “amazones tipa” supermodeles, taču deviņdesmito gadu beigās to nomainīja “heroīna šika” stils, par kura spilgtāko simbolu kļuva Keita Mosa.
“Vai mode vairāk slavināja tievumu? Tas ir cits jautājums,” bilda Krauforde. “Modeles par to nevar vainot – viņas tikai bija tievas meitenes.”
Viņa turpināja: “Keita Mosa ēd. Es esmu redzējusi viņu ēdam, viņa tikai no dabas ir tieva. Mode vienmēr ir saistīta ar galējībām, un tā nepārtraukti mainās. Tāda ir mode.”
Šā gada sākumā Kaija stāstīja, ka mātes brīvā attieksme pret kailfoto viņai bērnībā bijis labs piemērs. Krauforde savas karjeras sākumā, 1988. gadā, pozēja kaila žurnālam “Playboy” – tas bija nedaudz riskants solis, kas vēlāk sevi attaisnoja, jo ievērojami palielināja viņas atpazīstamību.
Kad Kaija auga, mātes kailfoto bija izvietoti mājās, taču viņa tos uztvēra kā mākslu, nevis ko nepiedienīgu. “Tas nebija vulgāri,” piebilda Kaija, uzsverot, ka tā bijusi “dāvana uzaugt mājās, kur sievietes ķermenis netika uztverts ar kaunu”.