VIDEO: Nav aptumsuma briļļu? Pēdējā brīža triki, kā vērot Sauli, neriskējot ar redzi
Nav paspēts nopirkt speciālās aptumsuma brilles? Vēl nav viss zaudēts!
Ja Saules aptumsumu gribas šovakar vērot, ir vairāki ātri paņēmieni, kā to izdarīt netieši, neskatoties tieši uz Sauli.
Ātrais triks ar rokām
Sastiprini abu roku pirkstus krusteniski, atstājot starp tiem mazus atvērumus. Ar muguru pret Sauli paskaties uz savas roku ēnu uz zemes.
Katrs mazais atvērums projicēs nelielu Saules attēlu. Aptumsuma laikā tie izskatīsies pēc maziem Saules sirpīšiem.
Līdzīgi vari izmantot arī caurduri vai kartona gabalu ar nelielu caurumiņu – svarīgi ir skatīties uz projicēto Saules attēlu uz zemes vai citas virsmas, nevis caur caurumu uz pašu Sauli.
CD? Labāk nē!
Internetā bieži iesaka Sauli vērot caur CD vai DVD, taču tas nav sertificēts Saules filtrs un negarantē drošu acu aizsardzību. Tāpēc uz šādu triku pilnībā paļauties nevajadzētu.
Tas pats attiecas uz parastām saulesbrillēm – pat ļoti tumšas saulesbrilles nav paredzētas tiešai skatīšanai uz Sauli.
Kas tad ir drošs?
Ja gribi skatīties tieši uz Sauli, nepieciešamas speciālas aptumsuma brilles vai cits Saules vērošanas filtrs, kas atbilst ISO 12312-2 standartam. Tam jābūt paredzētam tieši Saules vērošanai, nevis vienkārši tumšam stiklam vai plēvei.
Ja speciāla filtra nav, drošākā pēdējā brīža izvēle ir netiešā projekcija – rokas, caurduris vai kartona “caurumiņš”.
Un, jā – ar internetā atrastiem paštaisītiem risinājumiem jābūt piesardzīgiem. Tie nav 100% droši, tāpēc, ja ir kaut mazākās šaubas, neskaties uz Sauli tieši. Acis tomēr ir vērtīgākas par vienu aptumsuma kadru.