Ko NEDRĪKST darīt saules aptumsuma laikā? 7 populāri mīti, kuriem nav vērts ticēt
Saules aptumsumi cilvēkus fascinējuši jau kopš senatnes. Laikos, kad nebija iespējams izskaidrot, kāpēc dienas vidū Saule pēkšņi kļūst tumšāka, debesu parādībai tika piedēvētas dažādas mistiskas nozīmes. Daudzi no šiem ticējumiem saglabājušies līdz mūsdienām.
Arī internetā pirms aptumsumiem uzvirmo dažādi “padomi” – no aizlieguma ēst vai gulēt līdz brīdinājumiem grūtniecēm. Taču lielākajai daļai šo apgalvojumu nav zinātniska pamatojuma.
1. “Grūtniecēm aptumsuma laikā jāpaliek mājās”
Šis ir viens no izplatītākajiem mītiem. Nav zinātnisku pierādījumu, ka Saules aptumsums pats par sevi būtu bīstams grūtniecēm vai nedzimušajam bērnam.
Aptumsums ir astronomiska parādība, kas notiek tad, kad Mēness nostājas starp Zemi un Sauli un daļēji vai pilnībā aizsedz Saules disku. Tas nemaina grūtnieces organismu vai bērna attīstību.
Tāpēc nav nepieciešams aptumsuma dēļ palikt telpās vai atteikties no ikdienas aktivitātēm. Vienīgais būtiskais piesardzības pasākums ir tāds pats kā visiem pārējiem – neskatīties tieši uz Sauli bez atbilstošas acu aizsardzības.
2. “Aptumsuma laikā nedrīkst ēst”
Dažādās kultūrās vēsturiski pastāvējuši uzskati, ka aptumsuma laikā pārtika kļūst “indīga” vai to nevajadzētu lietot uzturā.
Zinātniska pamata šādam apgalvojumam nav. Aptumsums nemaina ēdiena sastāvu un nepadara to kaitīgu.
Ja vakariņu laiks sakrīt ar aptumsumu, droši vari ēst. Mēness tavu maltīti nepadarīs bīstamāku.
3. “Aptumsuma laikā nedrīkst gulēt”
Vēl viens sens ticējums vēsta, ka aptumsuma laikā jābūt nomodā vai arī gulēšana varot nest nelaimi.
Arī tam nav nekāda astronomiska vai medicīniska pamatojuma. Ja esi noguris, vari gulēt – aptumsums tavu miegu neietekmēs.
Turklāt, ja aptumsums notiek vakarā, nav nekādas vajadzības speciāli palikt nomodā tikai tāpēc, lai to piedzīvotu.
4. “Aptumsuma laikā nedrīkst griezt augus”
Internetā laiku pa laikam parādās arī padomi negriezt, nepārstādīt vai citādi neaiztikt augus aptumsuma laikā. Dažos ticējumos pat tiek apgalvots, ka augi šajā laikā varot “sajust” aptumsumu un tikt sabojāti.
Taču nav pierādījumu, ka parasts Saules aptumsums augiem radītu šādu īpašu risku.
Aptumsuma laikā var nedaudz mainīties gaismas daudzums un temperatūra, taču īslaicīga dienas gaismas samazināšanās nav iemesls atteikties no ierastajiem dārza darbiem.
5. “Aptumsums ir slikta zīme”
Šis jau ir ticējums, nevis zinātnisks fakts.
Senajās civilizācijās Saules aptumsumi bieži tika uztverti kā slikta zīme – kā brīdinājums par kariem, valdnieku nāvi, slimībām vai citām nelaimēm. Cilvēkiem nebija zināšanu par debess ķermeņu kustību, tāpēc neparasts notikums debesīs šķita īpaši biedējošs.
Mūsdienās mēs zinām, ka aptumsumu iespējams precīzi aprēķināt. Tas nav brīdinājums par kādu gaidāmu notikumu – vienkārši noteiktā brīdī Mēness nonāk starp Zemi un Sauli.
6. “Ja Saule ir aizsegta, uz to drīkst skatīties”
Šis ir bīstamākais no visiem mītiem.
Pat ja Saule aptumsuma laikā šķiet daudz vājāka, tās redzamā daļa joprojām izstaro pietiekami intensīvu gaismu, lai bojātu acis. Īpaši bīstami ir skatīties uz daļēji aptumšotu Sauli ar neapbruņotu aci.
Parastas saulesbrilles šeit nepalīdzēs. Drošai novērošanai nepieciešamas speciālas Saules novērošanas brilles vai cits sertificēts Saules novērošanas aprīkojums.
Tāpat nav droši mēģināt skatīties uz Sauli caur telefonu, fotokameru, binokli vai teleskopu bez atbilstoša Saules filtra.
7. “Uz sekundi taču drīkst paskatīties”
Arī šis ir bīstams pieņēmums.
Nav tādas drošas “vienas sekundes robežas”, pēc kuras acīm nekas nevarētu notikt.
Saules starojums var radīt tīklenes bojājumus, un pats bīstamākais ir tas, ka šāds bojājums ne vienmēr ir uzreiz jūtams.
Tāpēc nevajadzētu eksperimentēt ar principu “tikai ātri paskatīšos”. Ja gribi vērot aptumsumu, izmanto tam paredzētu acu aizsardzību vai drošas netiešās novērošanas metodes.
Tātad – ko drīkst?
Aptumsuma laikā drīkst ēst, gulēt, staigāt ārā, fotografēt un nodarboties ar ikdienas lietām. Nav jābaidās no “sliktas enerģijas”, jāslēpj ēdiens vai jāatceļ dārza darbi.
Vienīgais, kas patiešām jāuztver nopietni, ir acu aizsardzība. Ja vēlies vērot Sauli, dari to tikai ar īpaši šim nolūkam paredzētu, atbilstošu aizsargaprīkojumu.
Pārējos “aptumsuma aizliegumus” droši var atstāt mītu un seno ticējumu kategorijā.