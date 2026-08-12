Rodam Stjuartam veikta sirds operācija; mūziķis atceļ koncertus ASV
Britu rokmūziķis Rods Stjuarts pēc sirds operācijas atcēlis ASV plānotos koncertus, teikts paziņojumā Stjuarta sociālo mediju kontos.
81 gadu vecajam mūziķim veikta standarta sirds stenta procedūra, sacīts platformā "Instagram".
Šādas procedūras mērķis ir paplašināt bloķētas vai sašaurinātas koronārās artērijas, ievietojot caurulīti, kas ļauj asinīm plūst brīvāk.
Šomēnes Stjuartam ASV bija plānoti vairāki koncerti, arī Lasvegasā.
Tagad, "sekojot ārstu ieteikumam, viņš nākamās četras nedēļas veltīs atveseļošanās procesam un pilnīgas fiziskās formas atgūšanai, līdz varēs atgriezties uz skatuves", norādīja mūziķa komanda.
"Diemžēl tas nozīmē, ka viņš nevarēs turpināt uzstāties patlabanējā turnejā paredzētajos koncertos", teikts paziņojumā.
Ar 70. un 80. gadu hitiem "Sailing", "Da Ya Think I'm Sexy?" un "Some Guys Have All the Luck" pazīstamais mūziķis turpinājis aktīvi koncertēt, neraugoties uz cienījamo gadu skaitu.