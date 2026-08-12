“Princeses dienasgrāmata 3” top, taču bez vienas no galvenajām zvaigznēm
Ilgi gaidītā filma “Princeses dienasgrāmata 3” turpina virzīties uz priekšu, un Anna Hetaveja jau apstiprinājusi savu atgriešanos Mijas Termopolisas lomā. Taču tagad kļuvis zināms, ka vienu no franšīzes iemīļotākajām sejām jaunajā filmā skatītāji tomēr neredzēs.
90 gadus vecā Džūlija Endrūsa apstiprinājusi, ka karalienes Klarisas lomā neatgriezīsies.
“Es tajā nepiedalīšos,” aktrise sacījusi intervijā “TODAY.com”, skaidrojot, ka jaunās filmas stāsts būs citāds un viņas varones laiks šajā franšīzē, pēc pašas domām, ir noslēdzies. “Man šķiet, ka stāstam jāturpinās ar princesi Miju. Tas ir viņas stāsts, nevis īsti mans,” sacīja Endrūsa.
Pirmā filma "Princeses dienasgrāmata" iznāca 2001. gadā un kļuva par Annas Hetavejas lielo izrāvienu kino. Viņa tajā atveidoja šķietami parastu Sanfrancisko pusaudzi Miju Termopolisu, kura pēkšņi uzzina, ka ir Eiropas pundurvalsts Dženovijas troņmantniece.
Savukārt Endrūsa spēlēja viņas vecmāmiņu – Dženovijas karalieni Klarisu. Filmai sekoja 2004. gada turpinājums "Princeses dienasgrāmata 2", kura beigās Klarisa atteicās no troņa un Mija kļuva par karalieni.
Tieši tādēļ trešās filmas koncentrēšanās uz pieaugušo Miju būtu loģisks nākamais solis.
Hetaveja jau 2024. gadā apstiprināja, ka filma "Princeses dienasgrāmata" patiešām tiek veidota, savukārt šogad aktrise atklāja, ka darbs pie projekta turpinās.
“Mēs pie tā nepārtraukti strādājam,” viņa sacīja, piebilstot, ka skatītāju gaidas ir ārkārtīgi augstas un jaunajai filmai jābūt pietiekami labai, lai attaisnotu tās atgriešanos pēc tik daudziem gadiem.
Par trešās filmas režisori izraudzīta Adele Lima, kura pazīstama kā filmas “Traki bagātie aziāti" scenārija līdzautore un filmas “Izpriecu brauciens” režisore.
Arī grāmatu sērijas autore Mega Kabota nesen atklājusi, ka lasījusi vairākas topošās filmas scenārija versijas un viena no tām viņai īpaši iepatikusies.
Kabota šo versiju raksturoja kā lielisku un atzina, ka cer – tieši tā kļūs par galīgo filmas scenāriju.
Pagaidām nav zināms, cik daudz citu oriģinālo filmu aktieru pievienosies Hetavejai. Piemēram, Kriss Pains, kurš otrajā filmā spēlēja Mijas romantisko interesi Nikolasu Devero, iepriekš atklāja, ka pats nezina, vai viņam piedāvās atgriezties trešajā daļā.
Savukārt par Džūlijas Endrūsas dalību tagad šaubu vairs nav – aktrise skaidri pateikusi, ka šajā reizē karalienes Klarisas kroni vairs neuzliks.
Tas gan nav īpaši pārsteidzoši, jo Endrūsa uz lielā ekrāna pati nav parādījusies kopš 2010. gada filmas “Tooth Fairy”, lai gan vēlāk turpinājusi strādāt kā balss aktrise.