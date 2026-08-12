"Es dzirdēju, ka viņš būs nākamais Džeimss Bonds," - britu TV personība atklāj iespējamo 007 lomas ieguvēju
Iepriekš par galvenajiem pretendentiem tika uzskatīti Džeikobs Elordi un Kalums Tērners. Spekulācijas par to, kurš kļūs par nākamo Džeimsu Bondu, pēdējā laikā ir sasniegušas kulmināciju, un televīzijas raidījumu vadītājs Ričards Osmans tagad atklājis aģenta 007 vārdu, ko viņš esot dzirdējis.
Jaunākajā podkāsta “The Rest Is Entertainment” epizodē bijušais raidījuma “Pointless” vadītājs sacīja, ka ikoniskajai lomai tiekot “nopietni apsvērts” kāds skotu aktieris.
Uzsākot šo tēmu jau pašā podkāsta sākumā, Osmans sacīja: “Pirms dažām dienām kāds man pavisam noteikti pateica, kurš būs jaunais Bonds, bet jāsaka – tā jau ir gadījies arī iepriekš.”
Vēlāk viņš raidījuma kolēģei Marinai Haidai atklāja: “Vārds, ko esmu dzirdējis, ir Džeks Loudens. Tas nenozīmē, ka viņš jau ir izvēlēts. Taču viņa kandidatūra patiešām tiek nopietni apsvērta. Manuprāt, viņš būtu lielisks šajā lomā.”
Haida piekrita, ka Loudens (36) ir “ļoti piemērotā vecumā”, lai atveidotu slaveno aģentu 007. Osmans piebilda: “Es domāju, ka Džeks Loudens būtu izcils Bonds. Viņam piemīt Daniela Kreiga enerģija.”
Loudens vislabāk pazīstams ar Rivera Kārtraita lomu seriālā “Lēnie zirgi” "("Slow Horses"). Viņš piedalījies arī BBC seriālā pēc Hilarijas Mantelas romāna “Vilku zāle”, filmās “Denkerka” (2017) un “Marija, Skotijas karaliene” (2018). Vēl šogad viņš iejutīsies Dārsija kunga tēlā jaunajā “Netflix” ekranizācijā, kas tapusi pēc Džeinas Ostinas klasiskā romāna “Lepnums un aizspriedumi”.
Osmans un Haida apsprieda arī jaunākos pētījumus, kuros noskaidrots, ka sabiedrības iecienītākie kandidāti Bonda lomai ir Toms Hārdijs (“Pirmsākums”, “Cilvēks, kurš izdzīvoja”) un Henrijs Kavils, kurš pazīstams kā Supermens.
“Mums noteikti jāņem vērā, ka sabiedrības izvēle būtu bijusi kļūdaina attiecībā uz gandrīz katru līdzšinējo Bondu, izņemot varbūt Pīrsu Brosnanu,” atzīmēja Osmans.
Pēdējos mēnešos par galvenajiem pretendentiem uz lomu bieži tika minēti filmas “Kalnu aukas” zvaigzne Džeikobs Elordi un seriāla “Gaisa meistari” aktieris Kalums Tērners.
Austrāliešu aktieris Džeikobs Elordi (29) saņēmis uzslavas par Hītklifa lomu Emīlijas Brontē slavenā darba ekranizācijā un bija šogad nominēts “Oskara” balvai par sniegumu filmā “Frankenšteins”. Savukārt 36 gadus vecā Tērnera jaunākā loma romantiskajā komēdijā “Tikai viena nakts” nav guvusi tik labas kritiķu atsauksmes – viens recenzents filmai piešķīris pat nulli zvaigžņu.
Nīna Golda ir viena no pazīstamākajām un cienītākajām aktieru atlases režisorēm Holivudā. Viņa vada arī nākamā Bonda meklējumus. Goldas iepriekšējo projektu vidū ir arī seriāls “Lēnie zirgi”, kurā Loudens spēlē kopā ar leģendāro Geriju Oldmenu.