Dizainere Sabīne Skarule un mākslinieks Indriķis Ģelzis kļūst par vecākiem otrajai atvasei
Modes dizainere Sabīne Skarule kļuvusi par māmiņu otrajam bērnam.
Sociālajos tīklos viņa atklājusi, ka pirms vairākām nedēļām viņas un laikmetīgās mākslas mākslinieka Indriķa Ģelža ģimeni papildinājis dēls, kurš nosaukts retajā un skanīgajā līvu vadoņa vārdā - par Kaupo.
“Es esmu bijusi nomodā vairākas dienas. Vai vismaz tā šķiet. Ir pagājušas trīs nedēļas, kopš Kaupo pievienojās mūsu ģimenei. Trīs nedēļas ar jaundzimušo un trīsgadnieku. Kaut kā šķiet, ka nav pagājis nekāds laiks, un vienlaikus - ka esam nodzīvojuši pilnīgi jaunu dzīvi,” vēstī Skarule.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Sabīne un Indriķis jau audzina trīs gadus vecu meitu, bet nu ģimenei pievienojies arī dēls Kaupo. Ierakstu dizainere noslēgusi ar Imanta Ziedoņa vārdiem: “Kukainīt, re, kā Saule spīd.”
Sabīne Skarule ir modes dizainere un zīmola "Skarule" radītāja. Starptautisku atpazīstamību viņa ieguva 2020. gadā, uzvarot "H&M Design Award" konkursā.