Pašmāju mākslinieks Oļegs Tillbergs pēc 20 gadu radošās pauzes atgriežas ar šokējošu un asiņainu performanci
Pēc 20 gadu ilga radoša pārtraukuma pazīstamais latviešu mākslinieks Oļegs Tillbergs atgriezies ar personālizstādi galerijā "Berga Bazar’t". Izstādes atklāšanā viņš sarīkoja tādu performanci, kas daudzos izraisīja šoku. Mākslinieks nolēma pārbaudīt sava ķermeņa izturību un vienlaikus arī skatītāju jūtas.
Dažus mēnešus pirms izstādes atklāšanas Oļegs sociālajos tīklos publicēja video, aicinot cilvēkus ziedot mākslai kāzu kleitas, sarūsējušas naglas, nevajadzīgas atslēgas un saplēstus spoguļus. Atsaucība bija ļoti liela. Veco naglu vien cilvēki atnesa vairāk nekā 200 kilogramu. Un visi šie priekšmeti kļuva par daļu no ekspozīcijas ar nosaukumu "Skaties sev acīs".
Ekspozīcija ir sadalīta divās daļās – tumšajā un gaišajā. Tumšā daļa, kas izvietota pirmajā stāvā, ir veltīta mūsu vēstures drūmākajiem periodiem – no Staļina laika deportācijām līdz pat pašreizējam karam Ukrainā.
Lūk, objekts ar nosaukumu "Krustdūriens" – deviņi pāri adītu cimdu ar tradicionāliem latviešu rakstiem un liels dzeloņstiepļu kamols. Šī darba vēstījums ir saprotams bez paskaidrojumiem: latvieši saglabāja savu identitāti pat Sibīrijas nometnēs.
Savukārt cita instalācija sastāv no zārku vāku kaudzes, veca skapja, saplēstiem spoguļiem un pa grīdu izkaisītām sarūsējušām atslēgām. Arī šeit komentāri nav nepieciešami – tukšās mājas aura ir gandrīz fiziski sajūtama.
Blakus redzams arī mūsdienu notikumiem veltīts darbs. Uz sienas izvietota milzīga fotogrāfija ar sagrautas Ukrainas pilsētas panorāmu. Tai līdzās atrodas septiņas kapu kopiņas, un katrā no tām ielikta kāzu kleita. Cik daudz šādu līgavu jau ir apbedīts Ukrainā…
Ekspozīcijas otrā – baltā – daļa ir gaišāka un optimistiskāka. Arī tur viss veidots uz kontrastiem, taču, kā mēdz teikt, tuneļa galā jau ir redzama gaisma: veļas beržamais dēlis pārtop nostalģiskā jūras ainavā, bet baltas sieviešu kurpes it kā flirtē ar raupjiem vīriešu zābakiem, liekot aizdomāties par mīlestības dīvainībām.
Divus stāvus savieno objekts ar nosaukumu "Liktenis" – kolonna, kurā sadurtas vecas, saliektas naglas (tās pašas, ko uz izstādi atnesa apmeklētāji). Tillbergam nagla simbolizē māju. Kamēr naglas turas, māja stāv. Kad tās tiek izrautas, māja sabrūk…
Lai gan konceptuālisms tiek uzskatīts par skatītājiem diezgan sarežģītu mākslas žanru, šī izstāde nemoka apmeklētājus ar neatrisināmām mīklām. Tās humānistiskais un pretkara vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Taču izstādes atklāšanā demonstrētā performance "Bailes" daudziem izraisīja neizpratni un pat šoku.
Performance ilga tikai dažas minūtes. Oļegs Tillbergs iznāca pie skatītājiem gandrīz kails – viņam mugurā bija vien caurspīdīgs plastmasas kombinezons. Pēc tam viņš ar skuvekļa asmeni izdarīja vairākus iegriezumus sev krūtīs. Pa ķermeni sāka tecēt asinis, kuras viņš nomazgāja ar pienu. Tad mākslinieks paņēma adatu ar diegu un, vairākās vietās caurdurot ādu, pats sev sašuva brūci. Bez anestēzijas. Visu šo laiku viņš atkārtoja vienus un tos pašus vārdus: “Bailes, bailes…”
Viss notika tik strauji, ka publika ar vīna glāzēm rokās vienkārši sastinga. Pašsakropļošana nav tas, ko cilvēks sagaida redzēt sabiedriskā pasākumā. Protams, ilgās radošās dzīves laikā konceptuālisma klasiķis skatītājus ir šokējis ne vienu reizi vien. Taču tik radikālu soli neatceras pat ilggadējie viņa daiļrades pazinēji.
Lūk, kā savu ieceri žurnālam "Kas Jauns" skaidroja mākslinieks: “Mums visiem ir bailes – personiskas, ģimeniskas un sabiedriskas. Mēs baidāmies par savu veselību, uztraucamies par saviem tuviniekiem. Bailes ir tas, kas vieno cilvēkus. Es atceros šo sajūtu Atmodas laikā, kad dienām un naktīm stāvējām uz barikādēm. Atceros, kā mēs baidījāmies kovidpandēmijas laikā. Tagad manas lielākās bailes ir par mūsu valsts nākotni. Mums līdzās ir Putina Krievija – mirstoša impērija, kas grimst kā slīkstošs kuģis un var paraut sev līdzi visus, kas atrodas tuvumā. Tas mani biedē. Taču bailes ir produktīvas. Tieši no negatīvā, no asarām un asinīm dzimst māksla. Idejas rodas tikai tad, kad tev sāp. Tāpēc es nolēmu šīs sāpes parādīt burtiski – nodarot sev miesas bojājumus. Performances scenāriju pārrakstīju apmēram desmit reižu. Man nebija režisora, un es negribēju būt aktieris. Šeit nevarēja tēlot – skatītāji man neticētu. Visam bija jābūt īstam. Es nebaidījos no sekām. Es baidījos, ka pēdējā brīdī nobīšos pats un viss izskatīsies nepārliecinoši. Tāpēc vienkārši spēru šo soli. Vienkārši ieniru šajās sāpēs.” Izstāde "Skaties sev acīs" būs apskatāma līdz 2. septembrim.
Māksla ar risku dzīvībai
Māksliniekiem, kuri strādā performances žanrā, nepastāv ne morālu robežu, ne fizisku ierobežojumu. Šķiet, ka šiem cilvēkiem pašsaglabāšanās instinkts vispār neeksistē.
Hermanis Nīčs - pārvarot kara šausmas
Pirmie mākslinieki, kuri pievērsās nežēlīgām ķermeniskām performancēm, bija 20. gadsimta 60. gadu Vīnes akcionisti. Viens no spilgtākajiem šīs kustības pārstāvjiem bija Hermanis Nīčs.
Viņš izmantoja šokējošas performances ar kailu ķermeni, asinīm un dzīvnieku gaļu, kuru laikā nereti nodarīja miesas bojājumus arī pats sev. Nīča un viņa domubiedru mērķis bija palīdzēt sabiedrībai pārvarēt Otrā pasaules kara radītās traumas. Vai viņiem tas izdevās, ir atklāts jautājums, taču mākslas vēsturē viņi ir iegājuši.
Kriss Bērdens - nekas nav svēts
Amerikāņu performances mākslinieks Kriss Bērdens 20. gadsimta 60. gados rāpoja pa sasistu stiklu, tērpies vien apakšveļā; atveidoja Jēzu Kristu, tiekot pienaglots pie "Volkswagen" automobiļa (viņa rokas ar naglām tika piestiprinātas pie automašīnas).
Taču viņa slavenākā performance bija "Šāviens" ("Shoot", 1971), kuras laikā kādā Kalifornijas galerijā draugs no 4,5 metru attāluma izšāva viņam rokā. Un tas nebija negadījums.
Bass Jans Aders. Performances cena – dzīvība
Nīderlandiešu mākslinieks un fotogrāfs Bass Jans Aders savos darbos bieži pētīja neveiksmes tēmu.
Viņš brauca ar velosipēdu un pēc tam tīši iekrita Amsterdamas kanālā. Viņš uzkāpa kokā vai uz ēkas jumta un pēc tam nokrita zemē. Viņa pēdējā performance saucās "Brīnumainā meklējumos". Mākslinieks devās ceļā no Amerikas uz Angliju ar pavisam nelielu jahtu, kas nebija paredzēta tik tālam braucienam. Šis ceļojums izrādījās liktenīgs. Jahtu atrada, bet pašu mākslinieku – nē.
Marinas Abramovičas bīstamās spēles
Marina Abramoviča savās performancēs bieži riskēja ar dzīvību.
Reiz viņa aplika dzīvu pitonu ap kaklu un apgūlās degošas piecstaru zvaigznes centrā. Performancei "Nāve sevī" Marina un viņas partneris Ulajs savienoja savas mutes ar īpašu ierīci un elpoja viens otra izelpoto gaisu, līdz beidzās skābeklis. Pēc 17 minūtēm abi bez samaņas sabruka uz grīdas.
1974. gadā Abramoviča ļāva publikai darīt ar viņu jebko. Viņu izģērba, dūra ar ērkšķiem, grieza ar nazi un gandrīz nošāva – viens no apmeklētājiem pavērsa pistoli māksliniecei pret galvu, taču cits cilvēks ieroci viņam atņēma.
Pjotrs Pavļenskis. Diagnoze – pieskaitāms
Pazīstamais Krievijas performances mākslinieks Pjotrs Pavļenskis vairākkārt nodarījis sev miesas bojājumus. Viņš aizšuva sev muti, kails aptinās ar dzeloņstieplēm, nogrieza auss ļipiņu un pienagloja sēkliniekus pie Sarkanā laukuma bruģa.
Katrā savā akcijā Pavļenskis ietvēra politisku vēstījumu – no "Pussy Riot" aizstāvības līdz protestiem pret varas īstenotajām represijām. Mākslinieks vairākkārt tika nosūtīts uz psihiatrisko ekspertīzi, un katru reizi ārsti atzina viņu par pilnībā pieskaitāmu.