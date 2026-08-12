Pēc aiziešanas no “Radio SWH” Artis Dvarionas atklāj savu jauno nodarbošanos
Pēc 24 gadiem “Radio SWH” ēterā Artis Dvarionas gatavs jaunam posmam savā karjerā – pirmo reizi viņš kļūs par televīzijas raidījuma vadītāju.
Mediju vidē labi pazīstamā balss un raidījumu vadītājs Artis Dvarionas pavēstījis par savu jauno profesionālo izaicinājumu – turpmāk viņš būs viens no televīzijas kanāla 360 ētera cilvēkiem un vadīs jauno raidījumu “Sadursme 360”.
“Pat pašam mazliet savāds šķiet fakts, ka, lai arī mediju pasaulē esmu jau 30 gadus, profesionāli vēl ne reizi neesmu pamēģinājis sevi televīzijā,” sociālajos tīklos raksta Dvarionas.
Lai gan kameras viņam nav svešas – gadu gaitā viņš televīzijā bijis gan kā izklaides dalībnieks, gan žūrijas loceklis – līdz šim viņš nebija veidojis saturu televīzijā un strādājis kā raidījuma vadītājs.
“Līdz šodienai!” ar smaidu piebilst Dvarionas.
Jaunais raidījums “Sadursme 360” ēterā būs skatāms no 17. augusta darba dienu vakaros plkst. 18.50 kanālā 360, kā arī platformā 1188 Play. Arta Dvarionas pirmā parādīšanās raidījumā paredzēta 24. augustā.
Kā iepriekš ziņots, maija beigās Artis Dvarionas paziņoja par ilgstoša profesionālā posma noslēgumu – pēc 24 gadiem viņa ceļi šķīrās ar “Radio SWH”.
Šajā laikā viņš vadīja vairākus klausītāju iemīļotus raidījumus, tostarp “Braucamlaiks” un “TOP 20”, kā arī strādāja par “Radio SWH Rock” mūzikas redaktoru.
Pēc aiziešanas no radio Dvarionas atzina, ka trīs mēnešus nav bijis dzirdams ne radio, ne citā ēterā, taču tagad viņš atgriežas pie auditorijas jau citā formātā – televīzijā.
“Ejam uz priekšu! Satiec mani televizorā!” par savu jauno dzīves posmu saka Dvarionas.