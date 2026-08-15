Seriāls ar nosaukumu "O.C.: Kaislības Kalifornijā” tika rādīts arī Latvijā.
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Šodien 06:51
Pagājuši 23 gadi kopš "O.C.: Kaislības Kalifornijā" pirmizrādes: kā šodien klājas Raienam, Setam, Marisai un pārējām seriāla zvaigznēm
2000. gadu sākumā “O.C.: Kaislības Kalifornijā” kļuva par vienu no populārākajiem jauniešu seriāliem pasaulē. Stāsts par problemātisko pusaudzi Raienu Atvudu, kurš no pavisam citas vides nonāk turīgas Ņūportbīčas ģimenes mājās, skatītājus, tostarp Latvijā, aizrāva ar romantiku, draudzību, ģimenes konfliktiem un Kalifornijas dzīvesveidu.
Seriāls televīzijā debitēja 2003. gada 5. augustā, bet noslēdzās pēc četrām sezonām 2007. gadā. Lai arī kopš pirmās sērijas pagājuši jau 23 gadi, “The O.C.” joprojām ir viens no spilgtākajiem sava laikmeta jauniešu seriāliem.
Tā jaunās zvaigznes – Bens Makenzijs, Ādams Brodijs, Miša Bārtone un Reičela Bilsone – pēc seriāla pirmizrādes gandrīz acumirklī kļuva slavenas. Taču kur viņi ir tagad?