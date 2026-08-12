Šovu zvaigznei Magonei raizes siltumnīcā ar meloņbumbieriem, lūdz padomu ekspertiem
Dzejniece un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone Liedeskalna savā siltumnīcā šogad lepojusies ar pašas izaudzētajiem meloņbumbieriem un jau ar prieku sagaidījusi pirmos ziedus. Taču cerētās ražas vietā viņu sagaidījis nepatīkams pārsteigums - ziedi nozied un nobirst, bet augļi neveidojas.
Apskatot savus augus, Magone secina, ka meloņbumbieris patiešām skaisti zied. Viņa salīdzina ziedus ar kartupeļu ziediem, taču pēc noziedēšanas nekas vairāk nenotiek. “Pilnīgi pareizi izskatās, kā skaisti kartupeļa ziedi. Bet nekādus bumbuļus tie man neveido,” stāsta Magone.
Viņa novērojusi, ka ziedi vispirms skaisti atveras, bet pēc tam tikpat skaisti nozied un nokrīt. Rezultātā auga stumbrs paliek tukšs, bet cerētie augļi tā arī neparādās.
Magonei ir aizdomas, ka pie vainas varētu būt apputeksnēšanas problēmas. Viņa vaicā, vai augiem siltumnīcā nav pārāk karsti un vai tiem netrūkst apputeksnētāju. “Varbūt, ka kāds eksperts man var pastāstīt, kas par vainu. Vai ir par karstu? Vai nav apputeksnētāja? Un, ja tā, tad ko darīt?” viņa jautā.