Būs arī “Nāvējošais ierocis 5”: Mels Gibsons atklāj, ko sagaidīt no leģendārās filmu sērijas turpinājuma
Vairāk nekā 25 gadus pēc pēdējās filmas “Nāvējošā ieroča” stāsts vēl nav beidzies. Aktieris Mels Gibsons atklājis jaunas detaļas par ilgi apspriesto “Nāvējošais ierocis 5”, kura scenārijs jau ir pabeigts un kurā skatītājiem atkal būtu jāsatiek novecojušie Mārtins Rigss un Rodžers Mērto.
Gibsons intervijā “Collider” pastāstījis, ka piektajā filmā abi galvenie varoņi būs nonākuši pavisam citā dzīves posmā.
“Varoņi ir diezgan mainījušies. Viņi ir vecāki. Viens ir pensionējies, otrs strādā pie rakstāmgalda un ir pieņēmies svarā,” stāstīja Gibsons.
Jaunā filma iecerēta arī daudz piezemētāka nekā iepriekšējās daļas. Tajā nebūšot tik daudz milzīgu sprādzienu un tehnoloģiski sarežģītu darbības ainu, taču, pēc Gibsona teiktā, tā joprojām saglabās enerģiju, kas raksturīga lielai asa sižeta filmai. Viņš minēja arī vienu piemēru – kādā ainā paredzēta pakaļdzīšanās kājām, kas tikšot filmēta tā, it kā tā būtu automašīnu pakaļdzīšanās. Vienlaikus filma vairāk koncentrēšoties uz pašiem cilvēkiem un viņu attiecībām.
Gibsons uzsvēris, ka jaunais stāsts tikai minimāli atsauksies uz iepriekšējām četrām filmām un lielā mērā darbosies kā patstāvīgs stāsts.
Tas nozīmē, ka “Nāvējošais ierocis 5” nebūs tikai nostalģisks atskats uz Riggsa un Mērto piedzīvojumiem, bet gan mēģinājums parādīt, kas ar abiem noticis pēc daudziem gadiem.
Arī iepriekš bija zināms, ka Gibsons plāno ne tikai atgriezties Mārtina Riggsa lomā, bet arī pats uzņemties filmas režiju. Šādu vēlēšanos viņam savulaik izteicis pats iepriekšējo filmu režisors Ričards Doners, kurš nomira 2021. gadā.
Gibsons atcerējās, ka Doners viņam reiz jokojot jautājis – ja viņa vairs nebūšot, vai Gibsons pārņemšot filmu. Toreiz aktieris atbildējis, lai režisors beidz runāt muļķības, taču pēc Donera nāves izrādījies, ka viņš par Gibsona iespējamo kļūšanu par režisoru bija runājis arī ar citiem.
Īpašu nozīmi piektajai daļai piešķir fakts, ka Doners pats bija sācis darbu pie tās scenārija. Pēc viņa nāves Gibsons kopā ar scenāristu Ričardu Venku turpināja darbu, visu laiku sev jautājot, kā konkrēto stāstu būtu veidojis Doners. Gibsons pat uzskata, ka rezultāts varētu būt labāks par visu četru iepriekšējo filmu scenārijiem.
Vienlaikus filmas filmēšana vēl nav sākusies. Lai gan scenārijs ir gatavs un Gibsons ir gatavs režisēt, projekts gadiem iestrēdzis studiju līmeņa procesos. Aktieris gan saglabā optimismu un pieļauj, ka pārmaiņas Holivudas studiju struktūrā beidzot varētu projektu izkustināt no vietas.
Pirmā “Nāvējošais ierocis” filma uz ekrāniem nonāca 1987. gadā. Ričarda Donera režisētajā asa sižeta filmā Mels Gibsons atveidoja neprognozējamo policistu Mārtinu Rigsu, savukārt Denijs Glovers – viņa daudz piesardzīgāko pārinieku Rodžeru Mērto.
Filmas panākumiem sekoja vēl trīs daļas – 1989., 1992. un 1998. gadā. Bez četrām pilnmetrāžas filmām “Nāvējošais ierocis” stāsts nonāca arī televīzijā. No 2016. līdz 2019. gadam FOX demonstrēja tāda paša nosaukuma seriālu, kurā Mārtinu Rigsu atveidoja Kleins Krofords, bet Rodžeru Mērto – Deimons Vejans. Seriāls piedzīvoja trīs sezonas.