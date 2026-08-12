Princis Harijs varētu spert nākamo soli izlīgumā ar karali Čārlzu: “Viņš zina, kā uzrunāt tēvu, nevis karali”
Prinča Harija un karaļa Čārlza III attiecībās varētu būt gaidāms vēl viens mēģinājums satuvināties. Izskanējušas runas, ka Saseksas hercogs apsver iespēju atkal personīgi sazināties ar tēvu laikā, kad karaliskajā ģimenē valda mierīgāks vasaras režīms.
Šīs baumas parādījušās tikai aptuveni mēnesi pēc ļoti nozīmīga pavērsiena abu attiecībās. Jau vēstīts, ka 10. jūlijā Harijs, Megana Mārkla un viņu bērni – princis Ārčijs un princese Lilibeta – privāti tikās ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu Haigrovas namā. Bekingemas pils apstiprināja, ka tā bijusi privāta ģimenes tikšanās, taču plašākas detaļas netika publiskotas.
Tikšanās tika uztverta kā būtiska pazīme, ka gadiem ilgais saspīlējums starp Hariju un tēvu vismaz pamazām varētu mazināties. Tā bija arī pirmā reize četru gadu laikā, kad Čārlzs klātienē satika savus mazbērnus Ārčiju un Lilibetu.
Tagad izklaides apskatnieks Robs Šūters savā izdevumā “Naughty but Nice”, atsaucoties uz avotiem pils aprindās, apgalvo, ka Harijs varētu mēģināt izmantot piemērotu brīdi vēl vienai emocionālai sarunai ar tēvu.
Avots apgalvo, ka Saseksas hercogs labi zina atšķirību starp Čārlzu kā monarhu un Čārlzu kā tēvu. “Čārlzs kā karalis var būt neticami nelokāms, taču Harijs zina, kā uzrunāt Čārlzu kā tēvu. Tieši tur slēpjas viņa ievainojamība,” izteicās Šūters.
Prinči Harijs un Viljams
Pēc viņa domām, Harijam nemaz nebūtu nepieciešams kāds grandiozs žests. Pietiktu ar personīgu telefona zvanu vai sarunu, lai turpinātu jūlijā aizsākto attiecību uzlabošanu.
Viņš arī apgalvo, ka Harijs joprojām uzskata – aiz dusmām un gadiem ilgajiem konfliktiem viņa tēvs pēc dēla ilgojas un vēlētos viņu atgūt savā dzīvē. Šie apgalvojumi gan nav oficiāli apstiprināti ne no karaļnama, ne Harija pārstāvju puses.
Baumas par iespējamu jaunu kontaktu parādās laikā, kad Čārlzs tradicionāli pavada daļu vasaras Skotijā. Balmoralas pils 9. augustā tika slēgta publiskajiem apmeklējumiem, iezīmējot karaliskās ģimenes ikgadējā vasaras perioda sākumu šajā īpašumā.
Tieši mierīgāka un privātāka vide, pēc pils avotu domām, varētu radīt piemērotus apstākļus jaunai tēva un dēla sarunai.
Jūlijā notikusī ģimenes tikšanās jau apliecināja, ka kontakts starp Hariju un Čārlzu nav pārrauts. Turklāt “The Guardian” vēstīja, ka tēvs un dēls pēdējos mēnešos regulāri sazvanījušies.
Princis Čārlzs ar dēliem
Tomēr iespējamais izlīgums ar tēvu vēl nenozīmē pilnīgu Harija atgriešanos karaliskās ģimenes lokā.
Attiecības starp princi Hariju un viņa vecāko brāli princi Viljamu joprojām tiek raksturotas kā ļoti saspringtas, un pēc jūlijā notikušās tikšanās nebija pazīmju, ka arī brāļu starpā būtu notikusi līdzīga tuvināšanās.
Harijs jau iepriekš publiski paudis vēlmi izlīgt ar ģimeni. Pēc zaudētās tiesvedības saistībā ar savu drošības aizsardzību Lielbritānijā viņš BBC sacīja, ka nevēlas turpināt gadiem ilgo konfliktu un vēlētos atjaunot attiecības ar ģimeni.
Jūlija privātā tikšanās ar karali, Kamillu, Meganu un bērniem kļuva par līdz šim skaidrāko signālu, ka vismaz starp Hariju un viņa tēvu šāds izlīgums patiešām varētu būt sācies.