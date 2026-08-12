“Cenšos izbaudīt laiku, kas man vēl atlicis”: seriāla “Ofiss” zvaigznei Lūsijai Deivisai atklāts vēzis
Britu aktrise Lūsija Deivisa, kuru skatītāji vislabāk pazīst kā Donu Tinsliju kulta seriāla “Ofiss” britu versijā, atklājusi, ka viņai diagnosticēts neārstējams ceturtās stadijas krūts vēzis.
53 gadus vecā aktrise sociālajā tīklā “Instagram” pastāstīja, ka diagnozi saņēmusi aptuveni pirms pusotra gada. Brīdī, kad vēzis tika atklāts, tas jau bija metastazējies, skarot arī mugurkaulu, ribas un labo gūžu. Pēc aktrises teiktā, slimība bija pārāk progresējusi, lai ķīmijterapija būtu iespējama.
Tagad Deivisa cenšas savu atlikušo laiku pavadīt pēc iespējas priecīgāk un turpināt darīt lietas, kas viņai sagādā prieku. Aktrise norādīja, ka pat smagajā situācijā cenšas saskatīt to, ko no piedzīvotā iespējams iemācīties.
Vienlaikus viņa neslēpj, ka slimība sagādā stipras sāpes. Ilgstoša stāvēšana un staigāšana kļuvusi apgrūtinoša, tāpēc dažkārt aktrisei nepieciešams pārvietoties ratiņkrēslā.
Deivisa atklāja, ka viens no galvenajiem balstiem šajā laikā viņai bijis humors. Viņa arī lūgusi apkārtējos neizturēties pret viņu tikai kā pret smagi slimu cilvēku.
Runājot par nākotni, aktrise atzina, ka jūtas mierā ar notiekošo un nebaidās no nāves. Viņa sacīja, ka daudz smagāk šo situāciju ir pieņemt viņas ģimenei nekā viņai pašai.
Deivisa savā paziņojumā pieminēja arī savu mirušo suni Greisiju, paužot mierinājumu domā, ka viņa savu mīluli satiks ātrāk, nekā bija gaidījusi.
Aktrise arī mudināja cilvēkus neignorēt izmaiņas savā ķermenī un pārbaudīt pat šķietami nenozīmīgus simptomus. Viņa pati sākotnēji bija pamanījusi nelielu cietu vietu krūtī un gandrīz nebija vērsusies pie ārsta.
Lūsija Deivisa plašāku atpazīstamību ieguva, atveidojot administratori Donu Tinsliju oriģinālajā britu seriāla “Ofiss” versijā. Vēlāk viņa filmējusies arī tādos projektos kā “Šons un miroņi”, “Brīnumsieviete” un Netflix seriālā “Chilling Adventures of Sabrina”.