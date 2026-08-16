Pēc dēla smagās diagnozes pazuda no ekrāniem: kas notika ar “CSI Ņujorka” zvaigzni Geriju Sinīzu
Aktieris Gerijs Sinīzs savulaik bija viena no atpazīstamākajām Holivudas sejām. Latvijas skatītāji viņu pazīst gan kā leitnantu Denu filmā “Forests Gamps”, gan pēc lomām filmās “Apollo 13”, “Izpirkuma maksa” un “Zaļā jūdze”, kā arī ilgstošās dalības seriālā “CSI Ņujorka”.
Tomēr pēc 2020. gada Sinīzs no kino un televīzijas ekrāniem gandrīz pilnībā pazuda. Aiz viņa lēmuma atkāpties no aktiera karjeras slēpās ārkārtīgi smags ģimenes posms.
2018. gada vasarā aktiera sievai Moirai Sinīzai tika diagnosticēts krūts vēzis trešajā stadijā. Tikai dažas nedēļas vēlāk ģimene saņēma vēl vienu satricinošu ziņu – pāra 27 gadus vecajam dēlam Makannam “Makam Entonijam Sinīzam tika atklāta reta kaulu vēža forma – hordoma. Sākotnēji Gerijs turpināja strādāt, tomēr situācija kļuva arvien smagāka. 2020. gadā viņa dēls aptuveni astoņus mēnešus pavadīja slimnīcā, un tieši tad aktieris nolēma pilnībā nolikt karjeru malā.
“Tieši tad es pārtraucu filmēties. Es visu, kas man bija, ieguldīju mēģinājumos atrast brīnumu Makam,” Sinīzs vēlāk stāstīja intervijā žurnālam “People”.
Aktieris atzinis, ka bijuši brīži, kad juties bezspēcīgs. “Dažas reizes man šķita, ka es nedaru pietiekami vai vienkārši nezinu, ko vēl darīt. Tad tu noskaiti nelielu lūgšanu, piecelies un atkal turpini cīnīties,” viņš sacīja.
Makam tika veiktas vairākas mugurkaula operācijas un dažādas ārstēšanas procedūras, taču slimība turpināja progresēt. 2024. gada 5. janvārī viņš nomira.
Kamēr Maka slimība pēc sākotnējās audzēja izņemšanas atgriezās, Gerija sievas Moiras ārstēšana bija veiksmīga. Viņa sasniedza remisiju, un vēzis nav atgriezies.
Smagajos ģimenes gados Sinīzs arvien vairāk pievērsās arī labdarībai.
Jau 2011. gadā viņš nodibināja “Gary Sinise Foundation” – bezpeļņas organizāciju, kas palīdz militārpersonām, veterāniem, pirmās palīdzības dienestu darbiniekiem un viņu ģimenēm. Organizācijas ideju iedvesmoja arī aktiera slavenā leitnanta Dena loma filmā “Forests Gamps”.
Arī Maks pirms nāves piedalījās vairākos fonda projektos. Maks bija arī talantīgs mūziķis. 2023. gadā viņš atgriezās pie koledžas laikā sarakstīta skaņdarba “Arctic Circles” un kopā ar draugiem un citiem mūziķiem to pabeidza un ierakstīja.
Tas kļuva par sākumu albumam “Resurrection & Revival”, kas tika izdots jau pēc Maka nāves.
Kopš tā laika Gerijs Sinīzs turpinājis apkopot un izdot arī citus sava dēla radītos skaņdarbus, tādējādi saglabājot viņa muzikālo mantojumu.
Šodien Gerijs un Moira pārcēlušies uz Nešvilu, kur lielu daļu laika pavada kopā ar abām meitām – Sofiju un Ellu – un mazbērniem.
Pēc dēla zaudējuma aktieris atzinis, ka ģimeni uztver pavisam citādi.
“Kopš zaudējām Maku, savas meitas apskauju daudz ciešāk. Tu sāc domāt par lietām, kurām patiešām ir nozīme,” viņš sacīja.
Lai arī Sinīzs pēdējos gados reti redzams uz ekrāniem, viņš nav pazudis pavisam. Aktieris savu uzmanību novirzījis tam, kas viņam šobrīd šķiet vissvarīgākais – ģimenei, labdarībai un dēla piemiņas saglabāšanai.