Kādreizējais siržu lauzējs vairs nav atpazīstams - “Princeses dienasgrāmata” zvaigzne pameta Holivudu pavisam citas dzīves dēļ
Savulaik viņš bija viena no atpazīstamākajām “Disney” jaunajām zvaigznēm, taču šodien Ēriku fon Detenu uz ielas, iespējams, neatpazītu pat daudzi uzticīgi 90. gadu un 2000. gadu sākuma filmu cienītāji. Filmas “Princeses dienasgrāmata” aktieris jau pirms gadiem gandrīz pilnībā atvadījās no Holivudas un izvēlējās daudz ierastāku dzīvi.
Fon Detens filmā “Princeses dienasgrāmata” atveidoja populāro un pašpārliecināto Džošu Braientu, kurš bija Annas Hetavejas varones Mijas simpātija. Tolaik jaunajam aktierim tika prognozēta spoža nākotne – viņš bija redzams arī vairākos citos populāros jauniešu projektos, tostarp “Brink!” un “So Weird”.
Tomēr šodien viņa dzīve izskatās pavisam citādi.
Gadu gaitā mainījies arī pats aktieris. Viņa savulaik raksturīgos blondos matus nomainījis tumšāks matu tonis, bet jauneklīgā “Disney” zvaigznes tēla vietā fon Detens tagad izskatās pēc gluži parasta trīs bērnu tēta – kas būtībā arī ir viņa ikdiena.
Pats bijušais aktieris gan atzinis, ka anonimitātei ir arī savas priekšrocības.
Intervijā “E! News” viņam reiz jautāts, vai nav žēl, ka aktiera karjera neturpinājās ilgāk. Fon Detens neslēpa, ka reizēm par to aizdomājas, tomēr iespēja dzīvot daudz privātāku dzīvi viņam šķiet ļoti vērtīga.
Fon Detens nav slēpis, kāpēc nolēma aiziet no Holivudas. Viņš skaidrojis, ka aktiera darbs ir ārkārtīgi konkurētspējīgs un ienākumi var būt ļoti neprognozējami. Tas īpaši nesaskanēja ar viņa lielāko dzīves sapni – izveidot kuplu ģimeni.
“Jau kopš bērnības es gribēju lielu ģimeni,” viņš iepriekš stāstījis, norādot, ka dzīvei Losandželosā nepieciešami regulāri un droši ienākumi. Aktiera darba nepastāvība viņam šādu stabilitāti nespēja garantēt.
Tāpēc 25 gadu vecumā fon Detens sāka strādāt pārdošanas jomā finanšu uzņēmumā. Ar laiku viņš izveidojis veiksmīgu karjeru un nonācis vadības amatā. “Viss ir izvērties ļoti labi,” par savu jauno profesionālo ceļu iepriekš sacījis bijušais aktieris.
Arī personīgajā dzīvē fon Detens ieguvis tieši to, ko vēlējies. Viņš ir precējies ar nekustamo īpašumu aģenti Andželu fon Detenu, un pāris audzina trīs bērnus.
Aktieris savulaik jokojis, ka, bērniem kļūstot vecākiem, viņš noteikti parādīs viņiem gandrīz visas filmas un seriālus, kuros jaunībā filmējies. “Tā būs obligātā skatīšanās! Katru vakaru pirms gulētiešanas viņiem būs jānoskatās kāda no vecajām filmām,” viņš jokoja.
Lai arī fon Detens sociālajos tīklos nav īpaši aktīvs un viņa ikdiena šobrīd ir tālu no Holivudas spožuma, viņš aktiermākslai durvis pilnībā nav aizvēris.
2024. gadā bijušais “Disney” siržu lauzējs pat atgriezās ekrānā, parādoties televīzijas filmā “My Acting Coach Nightmare”.