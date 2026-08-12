Charli XCX parāda cilvēcību: dziedātāja pārtrauc interviju un palīdz fanam ārkārtas situācijā
Dziedātāja Charli XCX internetā izpelnījusies īpašu atzinību par savu iejūtīgo rīcību pret kādu fanu jautājumu un atbilžu sesijas laikā.
34 gadus vecā popzvaigzne klātienē atbildēja uz skatītāju jautājumiem, kad pamanīja, ka klātesošo pūlī vienam no faniem palicis slikti un viņš zaudē samaņu. Dziedātāja nekavējoties pārtrauca sarunu un lūdza nodrošināt medicīnisko palīdzību, kā arī piedāvāja ūdens pudeli.
Charli xcx pauses her Q&A to check on a fan who passed out. pic.twitter.com/rUCKZ0lpaN— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 9, 2026
Šī spontānā un sirsnīgā rīcība aizkustināja daudzus cilvēkus, un vairāki fani sociālajos tīklos uzslavēja albuma “Brat” dziesmu autori. Viens no lietotājiem vietnē “X” rakstīja: „Viņas ķermeņa valoda liecina par bailēm, satraukumu un rūpēm. Mēs reizēm aizmirstam, ka arī slavenības ir cilvēki. Viņiem rūp. Mīlu viņu!”
Otrs piebilda: „Viņa ir tik uzmanīga un iejūtīga,” savukārt trešais komentēja: „Viņa ir tik laipna.”