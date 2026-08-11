Kaķu video kompilācija izrādās ienesīgāka par britu prinča Harija un Meganas Mārklas jauno filmu
Pasaules kino kases aizvadītās nedēļas nogales topā dokumentālajai filmai "Cookie Queens" ("Cepumu karalienes"), ko producējis princis Harijs un viņa dzīvesbiedre Megana Mārkla, starts bijis tik pieticīgs, ka to apsteigusi pat 70 minūtes gara kaķu video kompilācija, vēsta izdevums "The Independent".
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Filma "Cookie Queens" stāsta par četrām neatlaidīgām amerikāņu skautu meitenēm, kas cenšas kļūt par labākajām cepumu pārdevējām.
Janvārī notika filmas pirmizrāde Sandensas kinofestivālā, bet 7. augustā to sāka demonstrēt 446 kinoteātros, un, pēc "Box Office Mojo" aplēsēm, tās kases ieņēmumi visā pasaulē bijuši 327 797 ASV dolāri.
Tiesa, šis sniegums nebija pietiekams, lai filma iekļūtu nedēļas nogales topa desmitniekā.
Tostarp režisora Vila Bradena darbs "CatVideoFest 2026" - fanu iesūtīto labāko kaķu video kompilācija - ierindojies desmitajā vietā. Lai gan filma tika izrādīta tikai 255 kinoteātros, tās kases ieņēmumi visā pasaulē bijuši 568 414 dolāri.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Reaģējot uz "Cookie Queens" vājo startu, nozares avots laikrakstam "The Times" sacīja: "Negribas velti piesaukt pasaules vadošā kaķu video festivāla labo vārdu, taču šis rezultāts pēc visiem mēriem ir pilnīgi nožēlojams."
"Cookie Queens" ir Harija un Meganas producēšanas uzņēmuma "Archewell Productions" jaunākais projekts, kas seko Meganas dzīvesstila seriāla "With Love, Meghan" otrajai sezonai.
Uzņēmums tika izveidots 2020. gadā pēc tam, kad Harijs un Megana pārtrauca oficiāli pārstāvēt britu karalisko ģimeni. Uzņēmums producējis vairākas dokumentālās filmas un dokumentālo filmu seriālus.