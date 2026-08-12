Donalda Trampa mīļākā meita parāda sevi bikini
ASV prezidenta Donalda Trampa vecākā meita Ivanka Trampa distancējusies no politikas un izbauda greznus ceļojumus kopā ar ģimeni. Viens no nesenākajiem galamērķiem bijis izdaudzinātais Islandes ģeotermālais kūrorts Zilā lagūna.
Ivanka Trampa paziņoja, ka distancēsies no politikas, un savu solījumu pagaidām ir turējusi. Iepriekš viņa piedalījās vēlēšanu kampaņā, kad Donalds Tramps 2016. gadā pirmo reizi kandidēja uz prezidenta amatu, bet pēc viņa uzvaras 2017. gada vēlēšanās strādāja arī Baltā nama Rietumu spārnā. 2022. gada nogale nesa būtiskas pārmaiņas viņas profesionālajā un personīgajā dzīvē. Ivanka paziņoja, ka atkāpjas no politikas, lai veltītu vairāk laika ģimenei un privātajai dzīvei. Kopš tā laika Ivankas vārds vairāk saistīts ar greznu un uzmanību piesaistošu dzīvesveidu. Viņa kopā ar ģimeni pārcēlusies uz "Indian Creek" salu Floridā – vietu, ko bieži dēvē par „miljardieru paradīzi” – un devusies daudzos greznos ceļojumos.
Paparaci bieži viņu iemūžina saulainās nedēļas nogalēs uz luksusa jahtām pie Floridas krastiem. Šajos izbraucienos viņa redzēta kopā ar draugiem un ģimeni, valkājot dārgus peldkostīmus un pludmales tērpus. Viņa savu dzīvi izbauda ar vērienu.
Šo vasaru Ivanka pavada, apceļojot vietas, kas atrodas tālu no ASV politiskās dzīves kņadas, tostarp no spriedzes saistībā ar konfliktu ar Irānu.
Donalda Trampa 44 gadus vecā meita izbauda iespēju šobrīd neko daudz nedarīt. Nesen viņa sociālajos tīklos palepojās ar savu jaunāko ceļojumu uz Islandi. Eiropas ceļojuma laikā Ivanka apskatījusi vairākus populārus tūrisma objektus, tostarp pasaulē pazīstamo ģeotermālo kūrortu Zilo lagūnu.
Savā “Instagram” ierakstā Ivanka redzama atpūšamies lagūnā elegantā baltā bikini. Attēlam viņa pievienojusi lakonisku parakstu: „Zilā lagūna.”
Vēstījumu papildina arī fotogrāfijas, kur redzami divi viņas dēli, kurus Trampa meita audzina kopā ar miljardieri Džaredu Kušneru – 12 gadus vecas Džozefs Frederiks un 10 gadus vecais Teodors Džeimss. Arī abi zēni baudīja pienaini zilos lagūnas ūdeņus.
Ceļojumā uz Islandi ģimenei līdzi devusies arī pāra 15 gadus vecā meita Arabella Rouza, taču viņa nav redzama Ivankas publiskotajā fotogrāfiju sērijā.
Jūlija beigās, kad Donalds Tramps atkal nonāca kritiķu uzmanības lokā – viņa uzvedību kārtējo reizi nodēvēja par bērnišķīgu un tika pārmests, ka prezidents pametis savas administrācijas cilvēkus vienus ar problēmām – Ivanka sociālajos tīklos publicēja iespaidīgu fotogrāfiju izlasi. Viņa sociālajos tīklos dalījās ar ieskatu savās vasaras brīvdienās. Attēlos bija aplūkojama ģimenes atpūta uz jahtas, kā arī piedzīvojumi safari parkā.
Lai gan Ivanka ir atkāpusies no darba Baltajā namā, viņa joprojām uztur ciešas attiecības ar savu tēvu. Jūnijā Tēva dienā viņa publicēja fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar saviem bērniem un ASV prezidentu.
Savukārt jūlijā viņa redzēta FIFA Pasaules kausa finālā kopā ar māsu Tifāniju, brāļiem Donaldu Trampu jaunāko un Ēriku Trampu, kā arī viņu dzīvesbiedriem. Arī Donalds Tramps klātienē vēroja futbolu, taču nesēdēja kopā ar vecākajiem bērniem. Viņam bija vieta privātajā ložā kopā ar sievu, pirmo lēdiju Melāniju Trampu, un abu kopīgo 20 gadus veco dēlu Baronu Trampu. Turpat bija arī FIFA prezidents Džanni Infantīno, Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs un Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma.