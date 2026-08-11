Atklātas traģikomiskas nianses, kā britu radiostacija "apglabāja" karali Čārlzu III
Pirms trim mēnešiem Lielbritānijas radiostacija šokēja klausītājus, kļūdaini paziņoja par karaļa Čārlza III nāvi. Nu atklājušās šī incidenta pārsteidzošās detaļas.
19. maijā Eseksas radiostacija “Radio Caroline” lika pamirt savu klausītāju sirdīm, pēkšņi pārtraucot pārraidi un drūmā balsī vairākas reizes pavēstot par 77 gadus vecā karaļa nāvi. Tūlīt pēc tam ēterā atskaņota valsts himna “God Save the King” (“Dievs, sargi karali!”). Pats karalis, kurš ārstē vēzi, tobrīd ar karalieni Kamillu atradās Ziemeļīrijā.
Pagāja aptuveni pusstunda, līdz radiostacija publiski atvainojās un precizēja informāciju, taču šīs neparastās kļūdas apstākļi kļuvuši zināmi tikai pēc Lielbritānijas sakaru regulatora Ofcom veiktās izmeklēšanas.
Izrādās, kļūdainais paziņojums tika pārraidīts, kad radiostacijas darbinieks pārbaudīja iepriekš ierakstītus karaļa nāves paziņojumus un “ziņkāres vadīts” nolēma tos atskaņot, nenojaušot, ka šāda rīcība pārtrauca parastās programmas translāciju. Sapratis, ko tobrīd dzird visi radiostacijas klausītāji, darbinieks “kritis panikā un aizbēdzis” no studijas.
Raidījuma vadītājs ēterā atgriezās tikai pēc 16 minūšu klusuma un atvainojās par kļūdu. “Man tikko paziņoja, ka mēs kļūdas dēļ pirms neilga laika atskaņojām kādu informāciju,” sacīja vadītājs. “Es pats to nedzirdēju, taču tā ir nepareiza informācija. Tā ir tehniska problēma, un, protams, mēs atvainojamies.”
Ofcom kritizēja to, cik ilgs laiks bija nepieciešams radiostacijai, lai labotu nepatieso ziņu, norādot, ka atvainošanās un skaidrojums tika sniegti tikai aptuveni 30 minūtes pēc pirmā kļūdainā paziņojuma izskanēšanas.
Atbildīgais darbinieks atvainojās un saņēma aizrādījumu par notikušo. Lai novērstu šādu apkaunojošu incidentu atkārtošanos, radiostacija izņēmusi iepriekš ierakstītos nekrologu failus no studijas datora.