Nedēļas jaunumi "Tet+" - piedzīvojumi visai ģimenei, neticami patiess stāsts un turku kaislības
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties piedzīvojumu filmu "Burvju koka galotnē", komēdiju "Jumtu bandīts" un turku melodrāmu "Gaisā virmo mīlestība".
Maģiskais koks
"Burvju koka galotnē" ir piedzīvojumu filma visai ģimenei.
Mūsdienu ģimene pārceļas uz laukiem, kur bērni atklāj maģisku koku ar ekscentriskiem iemītniekiem. Ar koka palīdzību viņi tiek pārcelti uz fantastiskām zemēm, kur piedzīvojumu rezultātā atjaunojas un nostiprinās ģimenes saites.
Slepenā dzīve veikalā
Filmas "Jumtu bandīts" pamatā ir neticami patiess stāsts.
Filma vēsta par Džefriju Mančestru, bijušo armijas reindžeru un grūtībās nonākušu tēvu, kurš sāk aplaupīt "McDonald’s" ēstuves, izgriezdams caurumus to jumtos, šādi izpelnoties iesauku Jumtu bandīts. Pēc izbēgšanas no cietuma viņš sešus mēnešus slepus dzīvo "Toys “R” Us" veikalā, paliekot nepamanīts, kamēr plāno savu nākamo gājienu. Bet, kad viņš iemīl Lī, šķīrušos mammu, kuru piesaista viņa nenoliedzamais šarms, viņa dubultā dzīve sāk pajukt, aizsākot aizraujošu kaķa un peles spēli, jo viņa pagātne sāk atspēlēties.
Turku kaislības
"Gaisā virmo mīlestība" ir romantiska turku melodrāma.
Kad viņas studiju nākotne tiek apdraudēta, Eda piekrīt divus mēnešus izlikties par veiksmīgā uzņēmēja Serkana Bolata līgavu. Taču viltus attiecības drīz pārvēršas īstās jūtās, un abu dzīvē sākas kaislīgs, neparedzams mīlas stāsts, kurā robeža starp izlikšanos un patiesu mīlestību kļūst arvien grūtāk saskatāma.