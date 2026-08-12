Inga Grencberga uz koncertu ved bijušā vīra Džilindžera meitu
Aizvadītajā nedēļā Mežaparka Lielajā estrādē notiekošo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kelvina Herisa koncertu rakstniece Inga Grencberga apmeklēja kopā ar bijušā vīra režisora Dž. Dž. Džilindžera meitu Hannu.
Dž. Dž. Džilindžera un mākslinieces Elīnas Maliginas meita Hanna šā gada jūlija sākumā svinēja 14. dzimšanas dienu. Kad Elīna un Džilindžers šķīrās, Hanna vēl bija maza meitene, taču bieži ciemojās pie tēta un ir izaugusi, saņemot arī tēta sievas Ingas Grencbergas rūpes un mīlestību. Arī pēc tam, kad Džilindžers no Ingas izšķīrās, Hannai ar tēva nu jau bijušo sievu ir saglabājušās sirsnīgas attiecības. Grencberga ir viesojusies pie Hannas un viņas mammas Elīnas Maliginas Spānijā. Tur Elīna ar Hannu dzīvo jau četrus gadus, taču regulāri ciemojas arī Rīgā.
“Šī absolūti nav mana mūzika, bet zināju, ka Hanna ļoti grib iet uz šo koncertu, un es ar prieku devos kopā ar Hannu un viņas māsīcu, lai jaunietes aizvestu to piedzīvot. Tas bija ārkārtīgi iespaidīgi – būt kopā ar tūkstošiem cilvēku, brīnišķīgs skatuves šovs un lāzeri. Koncerta apmeklējums droši vien vēlreiz man pašai apliecina, ka vajag kāpt pāri savam rāmim. Lai arī šķietami tas nav man, tomēr var aiziet un izbaudīt, un saprast, ka varbūt kādā ziņā tas var būt man,” par koncertā gūtajiem iespaidiem žurnālam "Kas Jauns" stāstīja Grencberga.
Kelvina Herisa fani dodas uz koncertu Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē ceturtdienas vakarā uzstājas dīdžejs un dziesmu autors Kelvins Heriss, un viņa koncerts izpelnījies lielu mūzikas cienītāju uzmanību.
Inga ļoti priecājas par draudzību ar Hannu vairāku gadu garumā: “Mēs patiešām esam draudzenes. Tā mēs viena otru uztveram. Viņa jau ir pusaudze, un es priecājos, ka man ir pusauga draudzene, kura reizēm mani pavelk ārpus manas komforta zonas. Un reizēm es viņu. Tā ir brīnišķīga draudzība!”