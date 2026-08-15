Trakā pasaule
Šodien 07:33
Robins Huds, Herkuless un Vilhelms Tells - vai šie leģendārie tēli kādreiz patiešām dzīvoja?
Vēsturē ir daudz personību, par kurām stāstīts gadsimtiem ilgi, taču nav skaidrs, vai viņi patiešām kādreiz dzīvojuši. Dažkārt leģendas pamatā varētu būt reāls cilvēks, kura dzīvesstāsts laika gaitā papildināts ar izdomātiem notikumiem. Citkārt pierādījumu par konkrētā tēla eksistenci nav vispār.
Lūk, pieci pasaulē pazīstami tēli, kuru stāsti atrodas kaut kur starp vēsturi, mītu un leģendu.