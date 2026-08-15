Robins Huds, Herkuless un Vilhelms Tells – vai šie leģendārie tēli kādreiz patiešām dzīvoja?
Foto: jauns.lv kolāža
Trakā pasaule

Robins Huds, Herkuless un Vilhelms Tells - vai šie leģendārie tēli kādreiz patiešām dzīvoja?

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Vēsturē ir daudz personību, par kurām stāstīts gadsimtiem ilgi, taču nav skaidrs, vai viņi patiešām kādreiz dzīvojuši. Dažkārt leģendas pamatā varētu būt reāls cilvēks, kura dzīvesstāsts laika gaitā papildināts ar izdomātiem notikumiem. Citkārt pierādījumu par konkrētā tēla eksistenci nav vispār.

Robins Huds, Herkuless un Vilhelms Tells – vai šie...

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