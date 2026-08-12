Breds Pits pastāsta, ka pēc sāpīgās šķiršanās no Andželinas Džolijas viņu mocījušas domas par pašnāvību
Breds Pits negaidīti pastāstījis par pašnāvnieciskajām domām, kad pēc šķiršanās no Andželinas Džolijas viņam šķitis, ka "nav nekādas izejas". Aktieris atzinis, cik nepanesamas bijušas sāpes šajā grūtajā dzīves posmā.
Holivudas aktieris Breds Pits atklāja, ka pēc sarežģītās un emocionāli smagās šķiršanās no Andželinas Džolijas viņu piemeklējušās sliktas domas par savas dzīves izbeigšanu. Viņš atzina, ka tobrīd piedzīvojis ļoti zemu punktu savā personīgajā dzīvē.
Breds pastāstīja, ka ģimenes problēmu radītās sāpes bija kļuvušas tik nepanesamas, ka prātā ienākušas domas par pašnāvību. 62 gadus vecais aktieris atzina, ka šādas izjūtas piedzīvojis tikai vienu reizi – emocionālās sāpes bijušas tik spēcīgas, ka viņš vairs nav redzējis izeju.
Intervijā žurnālam “Esquire” viņš sacīja: „Es nekad neesmu bijis pašnāvnieciski noskaņots, izņemot vienu īsu dzīves posmu. Tajā laikā es nesaskatīju nekādu izeju. Sāpes bija tik nomācošas. Man šķita, ka jūtu auksto lodes tēraudu sev galvā, un tas likās kā atvieglojums. Tajā brīdī es sapratu, kā cilvēks var nonākt līdz domām par pašnāvību – tā ir vēlme rast atvieglojumu. Viņš tikai vēlas atbrīvoties no sāpēm.”
Filmas „Cīņas klubs” zvaigzne uzsvēra, ka nekad nav plānojis šīs domas īstenot dzīvē un ka viņa izdzīvošanas instinkts ātri pārņēmis kontroli šajā situācijā.
Viņš piebilda: „Es uzskatu, ka mums piemīt ļoti spēcīgs izdzīvošanas instinkts. Manā gadījumā tas ieslēdzās uzreiz. Klausies – dzīve nav viegla. Un tu runā ar cilvēku, kuram dzīvē jau tā ir ļoti paveicies.”
Breds Pits un Andželina Džolija iepazinās filmas “Smita kungs un kundze” (2005) uzņemšanas laukumā un viņu romantiskās attiecības aizsākās drīz pēc tam. Pāris apprecējās 2014. gadā. Divus gadus vēlāk Džolija iesniedza šķiršanās prasību pēc skandāla privātajā lidmašīnā. Vēlāk viņa skaidroja, ka aizgājusi ģimenes „labklājības dēļ”, vainojot dzīvesbiedru pārmērīgā alkohola lietošanā, kā arī vardarbīgā attieksmē pret viņu un bērniem, ko aktieris vienmēr centies noliegt.
Gadu gaitā vairāki no pāra sešiem bērniem juridiski atteikušies no dubultuzvārda – svītrojot tēva un saglabājot tikai mammas.
Andželina Džolija un Breds Pits
Andželina Džolija un Breds Pits