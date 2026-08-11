Seriāla "Ķīlnieki" otrās sezonas filmēšanas pirmā diena
Ieskats pašmāju seriāla "Ķīlnieki" otrās sezonas filmēšanas pirmajā dienā.
Kad laupījums pārvēršas slazdā: sākusies daudzsēriju filmas “Ķīlnieki” otrās sezonas uzņemšana
Sākusies daudzsēriju filmas “Ķīlnieki” otrās sezonas uzņemšana.
Pirmā sezona savā pirmizrādes nedēļā kļuva par skatītāko saturu "Tet+" platformā. Jaunā sezona piedāvās pilnīgi jaunu, ar pirmās sezonas notikumiem nesaistītu izmeklēšanas stāstu. Filmēšana, tāpat kā pirmajā sezonā, norisināsies Talsos un to apkārtnē.
Olivers, Eva un Valters ir trīs jauni zagļi, kuri pēc vairākām veiksmīgām privātmāju zādzībām noskata nākamo mērķi - nomaļu un skaistu īpašumu meža ielokā. Tā īpašnieki, Vinteru ģimene, ir devušies ceļojumā uz ārzemēm, tādēļ laupīšana solās būt ātra un vienkārša. Taču Vinteri negaidīti atgriežas agrāk un sastop zagļus savā mājā. Drīz jaunieši saprot, ka pieķeršana ir mazākā no viņu problēmām. Vinteru ģimene nav tā, par ko uzdodas, un mājā tiek glabāts noslēpums, kuru neviens svešinieks nedrīkstēja atklāt.
Šķietami vienkāršā zādzība pārvēršas bīstamā slazdā un nežēlīgā psiholoģiskā spēlē.
Otrās sezonas aktieru ansamblī redzēsim Mārtiņu Kalitu, Madaru Kalnu, Imantu Stradu, Ievu Aleksandrovu Ekloni, Egonu Dombrovski, Romānu Bargo, Kristīni Nevarausku, kā arī jaunos aktierus Danielu Muižnieci, Tomasu Deini, Sintiju Ceplauski un Kristu Jēkabsonu. Daudzsēriju filmas režisors ir Vlads Kovaļovs, skatītāju iemīļoto daudzsēriju filmu “Nelūgtie viesi” un “Ķīlnieki” režisors un scenārija autors. Producente Lelde Kovaļova un SIA "Tet". “Ķīlnieku” otrā sezona pie "Tet+" skatītājiem nonāks 2027. gada sākumā.